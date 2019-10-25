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علمت «النهار» أن وزارة التربية تتجه إلى وضع آلية يشارك فيها عدد من الجهات الخارجية، لاعتماد شهادات الثانوية العامة وصفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية، حيث أكدت مصادر لـ «النهار»، أن الوزارة بدأت التنسيق مع تلك الجهات لاستثمار النظام التكنولوجي الحديث واستخدامه في التصديق على الشهادات.

وكشفت ان الآلية المتبعة حاليا غير دقيقة ولايمكن الاعتماد عليها، باعتبار ان هناك الكثير من ضعاف النفوس يسلكون اساليب ملتوية في تزوير الشهادات لاسيما أن تركيز المسؤولين واهتمامهم ينصب على الشهادات العليا قبل شهادات المراحل التعليمية الاولى.

وأوضحت المصادر أن التربية خاطبت مثيلاتها في عدة جهات منها الملاحق الثقافية في مصر والسعودية ولبنان والاردن والهند وباكستان وغيرها، للتأكد من صحة اصدار الشهادات فضلا عن تطوير الاعتماد على «الاون لاين». واشارت الى أنها تعول على مشروع يضمن سرية المخاطبات ومصداقيتها ويحد من التلاعب ويمنع الوقوع في مشاكل التزوير خاصة ان التواصل يكون مباشرة مع الملحق الثقافي. وذكرت المصادر أن وزارة التربية تواجه مشكلة مع بعض الجهات التي ابدت عدم قدرتها على تطبيق النظام الآلي في الوقت الراهن بالرغم من استعداد التربية لتقديم الدعم الفني وتحمل التكاليف الخاصة بتفعيل نظام الاون لاين لأي جهة تحتاج اليه، بما يسهم في سرعة التدقيق والانجاز.