الأولى

كشف وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل عن استقالة 239 موظفاً من شركة «ايكويت» منذ 2012 حتى الآن، بسبب التقاعد أو الانتقال لفرص وظيفية أخرى وبين الفاضل أن عدد الكويتيين الذي استلموا مناصب تنفيذية في شركة ايكويت بلغ 11 موظفاً تم ترشيحهم من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية، فيما يشغل 3 كويتيين من أصل 5 مناصب في الادارة التنفيذية. ونفى الفاضل استحواذ شركة صناعة الكيماويات البترولية على شركة «ام آي جلوبال»، موضحاً أن الشركة تشارك في مشروع مقام في كندا تبلغ كلفته 3.3 مليارات دولار، وحصتها تبلغ 50 في المئة من كلفة المشروع. وقال إن اجمالي عدد الموظفين في المشروع بلغ 80 موظفاً، منهم 25 كويتياً بنسبة 31% من اجمالي الوظائف، وأوضح أن هناك 39 موظفاً كويتيا من اجمالي 332 موظفا تبلغ نسبتهم 11% في شركة «ام اي جلوبال».