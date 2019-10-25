الأولى

أكدت مؤسسة الرعاية السكنية أن إعادة صرف بدل الإيجار لشرائح كان قد أوقف عنها نهائيا بناء على قرار وزاري عدل بندا في لائحة الصرف. وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي في تصريح صحافي ان المادة رقم 14 من اللائحة قضت بوقف صرف بدل الإيجار نهائيا عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام أو لا يراجع المؤسسة للاستلام أو استلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده. وأفاد بأن التعديلات التي أدخلت على تلك المادة أعادت صرف بدل الايجار لمن أوقف عنهم بسبب ورود أولوية الطلب رغم تخصيصهم في أحد المشاريع الإسكانية ودخولهم قرعة التوزيع.

وأشار إلى أن التعديلات أعادت كذلك صرف البدل لأصحاب الطلبات الإسكانية المخصص لهم قسائم متوافرة لدى المؤسسة ولم يدخلوا القرعة بالإضافة إلى إعادة الصرف لمن حصل عليها عن طريق التنازل على قسيمة سكنية. وبين الناشي أن تلك الشرائح والفئات كان يوقف عنها بدل الإيجار نهائيا مهما تغيرت حالة طلبهم الإسكاني قبل هذا التعديل ووفق التعديلات الأخيرة على اللائحة فإن المؤسسة ستعيد صرف البدل لهم.