وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه الى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا المولى تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه الى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد برسالتي شكر جوابيتين ضمنهما سموه خالص شكره وتقديره على ما أعربا عنه من تهان ومشاعر طيبة وتمنيات صادقه راجيا سموه لهما موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض المحافظات المصرية جراء الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين والحقت أضرارا في المرافق العامة والممتلكات سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو الأمير ببرقية تهنئة الى الدكتورة العنود محمد الشارخ بمناسبة اختيارها ضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019 من قبل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عبر فيها سموه عن خالص تهانيه لهذا الاختيار تقديرا لدورها واسهاماتها في مجالات متنوعة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والنجاح لرفع راية الوطن العزيز في المحافل الاقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة. من جانب آخر اشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أول من أمس الاربعاء بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تعزيز العلاقات البحرينية - الكويتية ومساعيه الدؤوبة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مصالحها وأمنها. وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان العاهل البحريني اكد خلال استقباله الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي على «أهمية التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب».

واعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الحرص المشترك على تطويرها وترسيخ دعائمها.

