وطن النهار

جنيف - (كونا): قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورير أمس ان هناك توافقا في الآراء والرؤى بين اللجنة والكويت في التعامل مع القضايا الانسانية بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريح ماورير لـ (كونا) اثر اجتماعه أمس مع مندوب الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم بمقر المندوبية.

واضاف ماورير ان الاجتماع تناول انعكاسات الدعم الكويتي المقدم الى اللجنة في كل من سورية واليمن وغيرهما من دول المنطقة لاسيما بعد الزيارة التفقدية التي قام بها لليمن.

واوضح ان الدعم الكويتي لبرامج اللجنة متميز لانه نابع من سياسة منهجية في التعامل مع القضايا الانسانية الحرجة فضلا عن حياد الكويت ما يكلل مساعيها الانسانية بالنجاح.

