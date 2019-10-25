وطن النهار

جددت الكويت تأكيد حرصها على التمسك والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق وارساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القتها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة سارة الزومان مساء أول من أمس الأربعاء خلال اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية حقوق الانسان وتعزيزها.

وجددت الزومان تأكيد التزام الكويت بتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الانسان والشراكات مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المعنية في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.

واكدت أهمية التعاون الدولي من أجل التوصل الى آليات متفق عليها تضمن تمتع البشرية بحقوقها الأساسية بما يحترم ويحافظ على جوهر القيم والخلفيات الثقافية والدينية الخاصة بكل دولة دون فرض مفاهيم غير متفق عليها لا ترتبط بما جاء في القانون الدولي لحقوق الانسان.

واشارت الزومان الى تشديد الكويت على ركائز الأمم المتحدة وهي السلام والأمن والتنمية وحقوق الانسان وأهميتها المتساوية وترابطها لافتة الى ان تلك الركائز مكملة لبعضها البعض ولا يمكن تجزئتها.

وأوضحت ان ضمان احترام حقوق الانسان يسهم في انخفاض نسبة المظالم ويسهم في تحقيق السلم والأمن من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراعات.

ولفتت الزومان الى ان الحفاظ على مبادئ حقوق الانسان يدفع أيضا نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتي بدورها تشكل درعا وقائيا أساسيا ضد اندلاع النزاعات والأزمات وانتهاكات حقوق الانسان.

