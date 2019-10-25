وطن النهار

تحت رعاية الشيـخ فــواز الخـالــد محـافــظ الأحـمـدي، نظم مركز الرعاية النهارية التابع للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بمنطقة جنوب الصباحية، أمس، معرض منتجات قسم التأهيل المهني بالمركز، وذلك بحضور مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة ابراهيم الفودري، والرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله، وعضو مجلس ادارة وأمين الصندوق بالجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سلوى رزوقي، والعنود الوزان مدير ادارة التأهيل المهني بالهيئة العامة لذوي الاعاقة، وبراء الجناعي نائب مدير عام الجمعية، ومدير مركز الرعاية النهارية أحلام الجاسم، ومدير العلاقات الخارجية ببنك برقان حصة النجادة، وعدد كبير من المهتمين وأولياء أمور منتسبي المركز.

وعقب افتتاح المعرض جال المشاركون على أروقته للاطلاع على المنتجات والابداعات المختلفة لمنتسبي المركز من المشغولات الخزفية والخشبية والأثاث واللوحات الفنية والمنتجات الغذائية.

وبهذه المناسبة قال ابراهيم الفودري ان رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز خـالـد الحمد الصباح للمعرض التأهيلي الثاني تأتي ضمن المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقته محافظة الأحمدي مطلع العام 2015، بخمس مسارات رئيسة، وفي مقدمتها المسؤولية المجتمعية، معرباً عن سعادته بافتتاح هذا المعرض الذي يبرز ابداعات منتسبي مركز الرعاية النهارية من ذوي الاعاقات المختلفة، والذي يفتح آفاقاً لتسويق منتجاتهم من المشغولات الخزفية والمعدنية والخشبية، وذلك بالتعاون مع المحافظة وبدعم من بنك برقان، متوجها بالشكر الى القائمين على الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين لدعمهم ورعايتهم أبناءنا وبناتنا من ذوي الاعاقة.

من جانبها قالت الشيخة شيخة العبدالله، رغم ان مثل هذه المعارض والفعاليات تثلج الصدور، الا أنني أناشد المسؤولين في الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية للاستفادة من هذه المنتجات والابداعات التي ينتجها أبناء وبنات الكويت والاستعانة بها دعما وتشجيعا لهم.

وأعربت عضو مجلس ادارة وأمين الصندوق بالجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سلوى رزوقي عن سعادتها بحضور هذا المعرض المقام في أحد المراكز الثلاثة التابعة للجمعية، متقدمة بالشكر الى محافظ الاحمدي وبنك برقان على رعاية هذا المعرض لافتة الى أن الجمعية تحمل رسالة انسانية وهي مساعدة ودعم هذه الفئة دون التفرقة بين الجنسية او العرق، وتدريبهم ورعايتهم صحيا، الى جانب التدريب المهني وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

وفي هذا الصدد قالت مدير العلاقات الخارجية ببنك برقان حصة النجادة إن مشاركة البنك تأتي ضمن الشراكة مع محافظة الأحمدي وكجزء من المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة الى حرص بنك برقان على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الفعاليات والأنشطة والتعاون مع عدد من الجهات وجمعيات النفع العام التي تهتم بهذا الشأن.

بدورها أوضحت مدير ادارة التأهيل المهني بالهيئة العامة لذوي الاعاقة العنود الوزان، أن المعرض حاز على اعجاب الجميع، منوهة الى ان الهدف من مثل هذه الفعاليات هو دمج ذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي وتوضيح دورهم الفعال والحيوي، مثمنة هذه البادرة الطيبة ومتمنية التوفيق لمنتسبي المركز.

