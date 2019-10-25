وطن النهار

أكد الوزير السابق المهندس عادل الخرافي على اهمية وجود نعمة القيادة الحكيمة لصاحب السمو هذا الربان الذي قاد الكويت الى بر الامان في احلك الظروف الامر الذي اكسب الكويت مكانة عالمية مرموقة بين الدول لاسيما التي تمر بازمات سياسية كبيرة لابد لها ان تذكر اسم الكويت ودور صاحب السمو الايجابي مما ينعكس على دولتنا بشكل ايجابي ايضا، موضحا اننا نمر في وضع اقليمي صعب من خلال وجودنا بين مثلث وهذا المثلث له ابعاد اكبر لذلك تتطلب هذه المرحله الحذر بالممارسات السياسية من خلال تحقيق العدالة والشفافية والنزاهة مع الحفاظ على الامن العام.

واضاف الخرافي خلال الاستقبال الذي اقامه في ديوانه بمنطقة الشامية مساء امس الاول، اننا مطالبون بتقديم العون والدعم لسمو الامير خاصة وان حرية الراي مكفولة ولم يحجر على احد في يوم ان يبدي رأيه والدليل ان الاستجواب يصل الى رئيس مجلس الوزراء مرورا بالوزراء، موضحا ان المناسبة هذه تأكيد على اننا جميعا اهل وجماعة بمختلف اطيافنا وتوجهاتنا ومتفقين على حب الكويت والولاء لسمو الامير وولي عهده الامين ولابد ان استذكر شخصيا الدور الكبير الذي لعبه بعض السياسيين في حياتي السياسية وكانت هذه الفرصة الجميلة للقاء تلك الهامات السياسية وهذا اللقاء الاجتماعي هو استكمال للعادات الجميلة التي جبل عليها اهل الكويت وتميزت بها المناطق الكويتية على مختلف اطيافها وتوجهاتها.

ولفت الى ان تنوع اطياف الحضور تحت سقف واحد تعزيز اصيل وراق للوحدة الوطنية وبعض الاخوة الحضور اضطر الى تاجيل سفره لحضور هذا اللقاء وزميل اخر حضر مباشرة من المطار الى الاستقبال، مبينا بانه سيقوم بزيارة الجميع في دواوينهم كنوع من زيادة اواصر المحبة والتعاون الاخوي.

حضور جميل

بدوره قال النائب د. خليل ابل ان الشكر بالمقام الاول للاخ عادل الخرافي الذي استضافنا بهذا المكان الجميل والحضور الاجمل للزملاء كافة، موضحا ان اداء السلطتين لم يحققوا تطلعات الشعب الكويتي وهذا عائد ليس بسبب علاقة السلطتين وانما علاقة السلطة التنفيذية فيما بينها لذلك عليها ان تعيد ترتيب نفسها وصفوفها من جديد.

وعن الاستجوابات افاد ابل ان هذا الامر طبيعي مع دور الانعقاد وامتصاص الهجمة النيابية سيكون سهلاً جدا بتعديل وزاري على الاقل خمسة وزراء.

من جهته قال النائب اسامة الشاهين ان الشكر والتقدير لهذه الدعوة الكريمة وهذا الجمع الطيب في ديوان الاخ الكريم عادل الجارالله الخرافي وقد حظينا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهذا ليس بغريب عن بومساعد وعائلته الكربمة، مبينا ان تنوع الحضور بين نواب حاليين واخرين سابقين كان امرا محمودا لتبادل وجهات النظر والمقترحات في الشأن السياسي.

واضاف الشاهين ان العلاقة بين السلطتين لم تكن متكافئة في ظل وجود اغلبية نيابية في صفها مما اولد شعوراً بالاحباط لدى الشارع الكويتي لعدم تمثيل مطالبهم وقضاياهم بالشكل المطلوب والمأمول من المجلس بعكس الحكومة التي فرضت اجندتها عبر تمرير القوانين الخاصة بها وتمثل اهمية قصوى لها بينما هي ليست من اولويات الشعب، مشيرا الى ان العلاقة بين المجلس والحكومة غير متوازنة وان كثرة الاستجوابات هي دليل على كثرة الاخفاقات الحكومية والتذمر الشعبي من التقصير.

من جهتة اكد النائب يوسف الفضالة ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولايمكن ان يجزع احد من ممارسة النائب لحق كفله له الدستور، موضحا ان لكل استجواب طبيعة مختلفة ومحتوى خاصاً به وان اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يكن بمستوى الطموح وانا اكدتها في اكثر من تصريح وكنا نامل ان يكون دورنا اكبر واكثر فاعلية تجاه المواطنين.

دعوة كريمة

من جهتة اكد النائب عبدالله الكندري ان دعوة اليوم الكريمة من الاخ الفاضل عادل الخرافي تجسد فيها حب الكويت والعمل من اجلها وتعتبر لقاء اجيال هما الماضي والحاضر من البرلمانيين وبعضهم من المحاربين القدامى وهي عادة حسنة نتمنى استمرارها تميز بها اهل الكويت.

واضاف الكندري ان جميع المواطنين ساخطون على الحكومة والمجلس ويتمنون ان يرحل الاثنان معا، موضحا ان السؤال المطروح ماذا قدم الطرفان خلال الاربع سنوات الماضية للوطن والمواطن، مبينا ان الاستجواب حق دستوري ولكنة يكثر في نهاية عمر المجلس.

بدوره قال النائب فراج العربيد ان الاستجوابات امر محمود حينما تصب في مصلحة المواطن واستخدام النائب لحقه الدستوري في الاطر القانونية والدستورية مشروع وصحي، معربا عن شكره لدعوة النائب السابق عادل الخرافي الكريمة واصفا اياه بالرجل الذي ماتعودنا منه الا الطيب والكرم.

بدوره قال النائب السابق سلطان اللغيصم ان اداء المجلس الحالي يتضح من خلال كثرة الاستجوابات التي تنوعت بين المستحق وبين الشخصاني ولكن الشعب واع ولن تنطلي عليه بعض المزايدات التي باتت مكشوفة بمجرد مايتردد من اقاويل بقرب حل المجلس تقدم الاستجوابات بالجملة، موضحا ان المجلس الحالي وبلغة الارقام لم يقدم مايرضي الشعب ويحقق تطلعاته، وقدم اللغيصم خالص الشكر والتقدير للنائب السابق عادل الخرافي على هذه الدعوة الكريمة والتي كانت خليطاً سياسياً من مختلف المجالس النيابية بتاريخ الكويت.

من جهته ثمن النائب السابق محمد العبدالجادر دعوة الخرافي واصفا اياها بانها من اخ وجار وزميل فاضل وان اهل الكويت جبلوا على التواصل والتقارب منذ القدم، مشيرا الى أن الاستجوابات ان لم تكن تهم الوطن والمواطن فقد فرغت من محتواها لذلك على كل من يفكر بتقديم استجواب أن يضع نصب عينه الوطن والمواطن.

من جانبة قال النائب السابق فارس العتيبي ان العلاقة بين السلطتين من الواضح جدا انها غير صحية ويتضح ذلك من خلال الاجواء التي تسود بين المجلس والحكومة في الفترة الحالية واهمها ماهو مطروح من قوانين حول التامينات وغيره، موضحا ان الاستجواب وجد لتقويم عمل الحكومة واوجدة المشرع ليكون اداة اصيلة للنائب في ممارسة دوره النيابي.

من جهته قال النائب السابق صالح الملا ان المجلس الحالي متفرد بالسوء حيث انه لم يمر على الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية مجلس بهذا السوء وهذا ليس رأيي بل رأي كل الشارع الكويتي مما انعكس بكل تأكيد على التنمية والمشاريع والبنية التحتية التي تقدمها الدولة، آملين ان تتغير الاوضاع بشكل او بآخر حتى لانصل الى وضع مخيف جدا بالمستقبل على اجيالنا وثرواتنا وامن البلد واستقراره.

وعن الاستجوابات افاد الملا انها جعجعة بلاطحين وان غالبيتها تصفية حسابات لا اكثر ولاتتجاوز «فش غل».

بادرة جميلة

من جهته اكد النائب السابق دعيج الشمري ان هذا الجمع الطيب جاء من رجل طيب حيث تنوع الحضور من مختلف البرلمانات الكويتية وهذه بادرة جميلة وراقية من بومساعد لان حينما تواجه نائب تتذكر مواقفه ودوره البرلماني، متمنيا ان تستمر هذه الدعوة ويتخللها اقتراحات ونقاشات سياسية تصب بالمصلحة العامة. ولفت الشمري الى ان اداء السلطتين كان سيئا من الطرفين ولم يرض طموح الشعب الكويتي، مشددا ان الانتخابات المقبلة ستكون فرصة للشعب ان يقول كلمته ويمنح صوته لمن يستحقه ولمن يمثله خير تمثيل وان يكون المجلس المقبل خليطاً بين الخبرة والشباب حتى ننهض ببلدنا التي تذيلت الركب بمختلف المجالات ولن يحدث ذلك الا بوجوه جديدة تقود السلطتين وتنهض بالبلد من جديد لتكون الكويت كما عهدناها درة الخليج.

ورفض دعيج الشمري فكرة الاستجواب لمجرد الاستجواب لان كثرتها لاتفيد خاصة في عدم وجود تنسيق مع المجاميع الاخرى ليكون توافقاً بالعدد المحتوى المقنع وحتى لايكون عبثاً سياسياً.

بدوره قال النائب السابق علي الخلف السعيد ان عادل الخرافي بطبعه يحب اللقاءات والتواصل منذ قديم الزمن وليس بغريب عليه الدعوة الجميلة وهذا الحضور الكريم اسعدنا كثيرا.

وعن اداء السلطتين اكد الخلف انه غير راض عن ادائهم نهائيا وانا هنا اؤكد ان الحكومة هي المسؤولة عن التراجع والفساد الذي نعيشه منذ 10 سنوات بينما المجلس يظل اختيار الشعب الكويتي بالنهاية، مطالبا ان تذهب الحكومة بلا رجعة ويتم تكليف حكومة قادرة على ادارة البلد والنهوض فيه وتحقيق طموحات الشعب الكويتي مع محاسبة كل من ثبت عليه الخطأ حتى يكون عبرة، وان الاستجواب ماهو الا اسئلة يتم الجواب عليها بالمنصة لا أكثر.

مشاعر كريمة

من جانبه قال النائب السابق فهد اللميع ان دعوة الاخ الفاضل عادل الخرافي احيت بنا مشاعر كريمة حينما التقينا هذا الحضور الكريم ونبتهل الى الباري عز وجل ان يجزيه عنا خير الجزاء ويديم علية الصحة والعافية.

بدوره قال النائب السابق عبدالله المعيوف اننا سعداء بهذه الدعوة الكريمة وهذه الوجوه التي ابعدتنا عنها مشاغل الحياة ولكن الكريم جمعنا بها بهذا المكان الكريم، موضحا ان لقاءنا جميل حينما يكون للاستئناس بالاراء والمقترحات ويستمر الترابط والتلاحم.

وعن اداء السلطتين اكد المعيوف انه اسوأ مامر على الكويت في حياتها السياسية والبرلمانية هذا المجلس وهذه الحكومة وهذا رأيي كمواطن كويتي وليس كسياسي ووجهة نظري ليس بالاشخاص وانما بالاداء سواء المجلس او الحكومة.

ولفت الى ان الوزراء لايستحقون العودة لاي حكومة مقبلة لانهم لم يكونوا منسجمين وكان عملهم فردياً ويعملون للكراسي وليس للبلد، واشار الى ان الاستجوابات كانت للتغطية على فشل العمل بالمجلس الذي افتقد للرؤى والانسجام وكثير من النواب يعملون للعودة للكراسي.

بدوره وصف النائب السابق د. حسين قويعان ان اداء السلطتين شابه الكثير من الشد والتشنج وهذا متوقع لان النواب يريدون العودة للكراسي مع قرب انتهاء عمر المجلس، لافتا الى ان الوضع الاقليمي يتطلب التهدئة والبعد عن المهاترات السياسية وان الاستجوابات هي اداة تقويم للحكومة التي يجب ان تعمل بجد وتكون حريصة على الانجاز والعمل دون استجوابات.

جمع كبير

من ناحيته، اعرب النائب السابق د. ناصر الصانع عن شكره تقديره «لأبو مساعد» على هذه الدعوة والبادرة الطيبة، مشيرا إلى انها مناسبة تميزت بجمع عدد كبير من اعضاء مجلس الامة حاليين وسابقين في أجواء اجتماعية جميلة لاسيما وانه التقى بزملاء لم يرهم منذ فترة طويلة، آملا تكرار هذه المناسبات وإقامة مثل هذه اللقاءات باعتبار انها ترطب النفوس واللقاءات خاصة وان اهل الكويت ما يطلع منهم الا الطيب والخير.

بدوره، قال النائب السابق يوسف الزلزلة: ان «الليلة كانت ناجحة بكل المقاييس جمعت الزملاء السابقين والحاليين في مكان على روح الاخوة، واصفا المبادرة بالرائعة والجميلة جدا من «أبو مساعد»، لاسيما أننا رأينا خلالها الكثير من الزملاء الذين لم نرهم منذ زمن طويل، وهذا طبيعة اهل الكويت باختلاف اطيافنا، مؤكدا ان اجتماعنا في منزل عادل الجارالله الخرافي اجتماع الكويتيين الاصيلين الذين يرغبون ان يجتمعوا دائما بمختلف الاطياف على الخير، سائلا المولى عز وجل ان تكون مثل هذه التجمعات مستمرة في البلد.

وعرج الزلزلة حول موضوع الاستجوابات التي يشهدها مجلس الامة، قائلا: ان «كثرة الاستجوابات لا فائدة منها، وعادة في أغلب مجالس الامة في السنوات الاخيرة دائما تكثر فيها الاستجوابات للاستعراض، إلا اننا مع الاستجوابات المستحقة وليس ان تكون ناجمة عن ردود افعال بعض الزملاء، مضيفا «تقديمها ليس مناسبا في هذا الوقت فنحن بحاجة الى عمل دؤوب واقرار قوانين لتعم الفائدة على البلاد والعباد، متوقعا في ذات الوقت ان المجلس القادم سيكون افضل من المجلس الحالي.

خطوة جميلة

من جهته، أكد السيد حسين القلاف: أن المهندس عادل الجارالله الخرافي اتخذ خطوة جميلة جدا، حيث أعاد إلينا الذكريات ونجح في جمع أغلب الزملاء في مكان واحد، مؤكدا انها بادرة جيدة جدا تعكس طيبة اهل الديرة والنفس الكويتي الحقيقي.

وأضاف: «مهما اختلفنا في الآراء بالتوجهات بالافكار، الا اننا نبقى أبناء ديرة ووطن نبحر في سفينة واحدة، مؤكدا ان اللقاء عكس روح المحبة والتآلف، مشيرا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات بحيث تعكس هذا الانطباع للشارع الكويتي ليدرك الجميع اننا مهما اختلفنا بالآراء نبقى أهل».

وأما النائب السابق عصام الدبوس، فوصف اللقاء بالنبتة الطيبة، حيث جمع الزملاء ونحن في أوج الاشتياق لها، فيما أعرب الدبوس عن عدم رضاه على أداء المجلس الحالي، معتبرا أن كثرة الاستجوابات في الوقت الحالي ما هي إلا تصفية حسابات واعادة ترتيب، قائلا: «الديموقراطية أصبح لها مقاول في الباطن وألغت دور المجلس»، مضيفا «المجلس الحالي هو مجلس وطني».

فيما قال النائب خليل الصالح: ان «عادل الجارلله جمع الزملاء القدامى والحاليين في مبادرة طيبة جدا، حيث رأينا الاصدقاء والزملاء وتحاورنا بحوار «الديوانية المحلية» بعيدا عن السياسة او أي مشاريع أخرى، مشيرا إلى أنها كانت حوارات طيبة مع الجميع، فقد رأينا زملاء لم نرهم منذ فترة طويلة، متمنيا استمرار هذه الدعوات.

وفي ظل الاستجوابات التي انهالت على المجلس الحالي، رأى الصالح اهمية ان تدرج يوم الخميس باعتبار ان كثرتها تؤثر على خطة التنمية، إذ يجب على الطرفين خلال ايام الاسبوع التركيز في إقرار القوانين.

عادة طيبة

الوزير والعضو السابق جاسم العون، قال «عادة الكويت دائما التزاور والتلاقي فيما بينهم، وعادل الجارالله تقدم بخطوة وجمع هذه النخب الطيبة بغير مناسبة، وتشرفت بزيارة الديوان، مشيرا إلى ان اهل الكويت دائما متآلفين متآخين ودواوينهم مفتوحة للجميع».

وأشار إلى أن كثرة الاستجوابات تشل البلد، فالمشرع عندما وضع الاستجوابات لتكون اداة راقية لكي تعالج مواطن الخلل، ولكن للاسف المجالس الاخيرة استمرأت الاستجوابات وبدأوا يستعملونها لاغراض خاصة، حتى اصبحت اداة تهديد وابتزاز وتصفية، أي «خربوا الاداة».

النائب السابق ماضي الهاجري، قال: «في مبادرة طيبة من عادل الجارالله الخرافي إلتقينا نوابا سابقين وحاليين، وهذا طبع اهل الكويت الحريص على التواصل فيما بينهم، مشيرا إلى أننا مقبلون على بداية دور الانعقاد الاخير الذي لم ير المواطن الطموح المنشود خلال ادائه في السنوات الـ 3 الماضية، لذا نتمنى ان يكون دور الانعقاد حافلا بالانجازات او حتى بمتابعة ما تم من اصدار قوانين سابقة لاسيما اثناء تمثيلنا في مجلس 2013، مبينا أن هناك الكثير من القوانين لم تفعل حتى الآن.

وحول الاستجوابات، قال الهاجري: «بما انها اداة واضحة وحق اصيل للنائب فهو يرى ما لا يراه الآخرون، فمن وجهة نظره يرى ان هناك خللا في وزارة او جهة معينة، إذ إن الاستجواب حق اصيل له، غير أننا نبني رأينا بعد المرافعة اذا كان صحياً او غير صحي».

فرصة رائعة

بدوره قال النائب السابق سعود الحريجي: ان «هذا البادرة فرصة للالتقاء بزملاء لم نرهم منذ فترة، وهو طبع الكويت بان يلتقوا على الخير والمحبة، سائلين الله ان يديم هذه العادات الطيبة والجميلة.

وأعرب الحريجي، عن عدم رضاه على أداء السلطتين، فثبت للشعب الكويتي بان المجلس الحالي دون المستوى، وكنا نطمح بأن يكون هناك اداء جيد ورقابة قوية، معتبرا ان تقديم الاستجوابات بهذه الصورة غير مجدٍ، فالاستجواب لمجرد الاستجواب ليس له ثمرة أو فائدة، ما يدل على ضعف الرقابة وضعف الاداء للاسف الشديد من الجهتين.

من جهته، قال النائب السابق علي الراشد: «هذه بادرة طيبة وكريمة غير مستغربة من اخونا عادل الجارالله، وحقيقة كانت جمعة اجتماعية نلتقي فيها مع زملاء لم نرهم منذ فترة طويلة، وهي مناسبة كريمة من اخ كريم»، مضيفا «ما هي غريبة على «أبومساعد» فهو طول عمره له هذه المبادرات في التقاء وتجميع اهل الكويت حتى في المجلس دأب على مثل هذه المبادرات».

ترابط أسري

من جانبه، شكر النائب السابق سيف العازمي، عادل الجارالله الخرافي على هذه الجمعة الطيبة والنواب السابقين، مؤكدا أن البادرة ليس غريبة على بومساعد، وان دل فإنه يدل على الترابط الاسري بين المجتمع الكويتي».

وحول اداء أعضاء السلطتين، قال العازمي، انهم يجتهدون ولكل مجتهد نصيب، ولكن الاداء ضعيف جدا، بينما سيكون المجلس المقبل اقوى لمصلحة الكويت».

من جهته، قال النائب السابق حمود الحمدان: «نشكر المهندس عادل الجارالله الخرافي، على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن اللقاءات الاجتماعية دائما تقرب بين القلوب وتعزز الالفة بين اطياف المجتمع الكويتي، وهذه عادة اهل الكويت».

وحول الاستجوابات، قال الحمدان: ان «الشعوب دائما تتطلع إلى النتائج والوضع الحاصل يعكس عدم رضا الناس ولدى الناس نوع من التأفف والاحباط العام، لذا مطلوب من السلطة التشريعية العجلة في تنمية البلاد.. حيث ان المجتمع يرى ان هناك تريثا وتأخراً، وكذلك السلطة الرقابية التهت عن رقابتها الاساسية في المحافظة على المال العام في ظل وجود الارقام الخيالية والفلكية بوجود المناقصات مع غياب ناتج للرقابة، حتى بدت الشكوك لدى المواطن، إذ يجب ان تلامس العجلة في التنمية ورفع وضع البلد في الجانب التعليمي والصحي حتى يستشعر الناس الارتياح.

وفاء ووئام

من جهته، قال النائب د.خالد الشطي: ان اهل الكويت جبلوا على هذه الزيارات والتجمعات والاجتماعية، مشيرا إلى أن حسن بادرة المهندس عادل الجارالله الخرافي وما قام به من جمع عدد كبير من النواب الحاليين والسابقين، راجيا ان يكون اهل الكويت دائما مجتمعين على الحب والوفاء والوئام.

وعن اداء المجلس، اكد الشطي، أن هناك الكثير من الملاحظات والنواقص ولكن هذا المجلس قام بدوره في مسألة الاستقرار السياسي واستقرار الكويت، وهو ما يحسب له، وفيما يتعلق بالاستجوابات، قال انها اداة دستورية رقابية فعاله، غير انه يجب ان نميز بين الاستجوابات المستحقة والعبثية.

بدوره، تقدم النائب السابق عبدالله التميمي، بجزيل الشكر للمهندس عادل الجارالله الخرافي على الدعوة اللطيفة والكريمة، فجمع كعادة من عادات اهل الكويت المخضرمين والسابقين والسياسيين والوزراء والنواب السابقين، مبينا أن «أبومساعد» له عادة بأن يجمع الزملاء حوله، وهو رجل ذو دماثة خلق وذو عادات طيبة والكل يشهد له بالطيب، وان شاء الله دائما نكون على الخير مجتمعين».

وأضاف: «هذه الجمعة لا تخرج عن نطاق الدور السياسي في البلد لاننا في ديوانية احد اقطاب العمل السياسي في الكويت عادل الجارالله الخرافي وكذلك السياسيون الذين حضروا من كل فئات المجتمع ومن كل المناطق والدوائر، وهذا ايضا لربما رسالة للشارع الكويتي اننا مقبلون على انتهاء فصل تشريعي وبداية دور انعقاد الاخير لهذا المجلس».

أزمات سياسية

وتابع: «هناك أصوات او بعض المجسات تؤشر إلى ان هناك ازمات سياسية ازمات حكومية نيابية ازمات حكومية حكومية، ولذلك تولد حالة من الشعور بان هناك لربما حلاً للمجلس والله اعلم، حيث أن المجسات والمؤشرات تدل على ذلك، وهذا ليس هدفنا حتى نخوض انتخابات مجلس الامة للوصول إلى قبة عبدالله السالم بقدر ما هو الاستقرار السياسي وقدر ان ما تراجعت فيه الكويت خلال السنوات الماضية».

ومضى بالقول: «نريد ان نتقدم ونريد أن نكون في المصاف فكل الامكانيات متوافرة، فمدينة الحرير والكويت كمركز مالي عالمي والجزر وكثير من المشاريع المهمة مازالت حبراً على ورق ونحن نريد ان نراها على ارض الواقع».

من جانبه، قال النائب عودة الرويعي: أن «البادرة تعد لفتة كريمة من المهندس عادل الجارالله الخرافي بان يجمع اخوة واصدقاء وزملاء لسنوات طويلة، فكان هناك تنوع في الحضور وهو ليس خاصاً باعضاء مجلس الامة او نقابات معينة ولكن التقينا اشخاصاً نعتز بالتعرف اليهم واللقاء بهم وشاهدنا اكثر من طيف سواء اكاديميون او مشتغلون في مجالات عديدة وايضا اصحاب هوايات معينة واهتمامات مختلفة.

وحول الاستجوابات، قال الرويعي: «إني حاليا رجل ساسي بحكم وضعي كعضو مجلس امة، فرأيي سيكون مختلفا تماما عندما اكون مشاهدا او مراقبا، لذلك اتمنى ألا يفسر كلامي على اني مع او ضد الاستجوابات، مضيفا الاستجواب حق دستوري غير انه يجب ان يقدم في توقيت مناسب، فقد ينجح أو لا ينجح.

وأضاف: «هناك استجوابات مقصودة لاجل الوصول الى هدف معين أو للضغط على الحكومة، لاسيما اننا نرى داخل البلاد هناك الكثير من الامور التي من المفترض الالتفات لها، ففي الجانب الخارجي نرى العلاقات الكويتية افضل ما يمكن لاسيما ما نشاهده من مساعدات للدول الخارجية التي قد يكون لها بعد سياسي ودولي».

ورأى الرويعي، ضرورة الانتباه والالتفات إلى الشأن الداخلي حتى تتم الموازنة بين النجاحات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين المواطنين كناخبين والنواب كممثلين شرعيين للشعب وكذلك الحكومة، حتى يكون هناك رضا عام، بالرغم من ان الوصول إليه صعب في ظل هذه الظروف، غير أننا نتمنى دائما وابدا ان نضع أيادينا على مكامن الخلل حتى نخرج بتوليفة وتخريجة وبحلول مفيدة للجميع».

