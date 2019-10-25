وطن النهار

أعلن دكتور جراحة الاسنان واستشاري تقويم الاسنان والفكين راشد العازمي عن الافتتاح الرسمي لمركز دازل لطب الاسنان غداً السبت عند الساعة الثالثة والنصف في منطقة السالمية تحت رعاية وحضور النائب محمد الهدية والعضو المنتدب في مجموعة بوخمسين القابضة د. أسامة بوخمسين بواسطة مجموعة من أطباء الأسنان الكويتيين الذين تخرجوا في الولايات المتحدة.

وأكد العازمي حرص مركز «دازل» لتقويم وتجميل الأسنان على التميز في رعاية العملاء، عبر «الجمع بين الأساليب الأكثر رقياً والتقنيات الأكثر تقدماً، مع الخدمة الشخصية التي لا تُضاهى. مستطرداً «هدفنا هو رؤية ابتسامتك، فنحن في مركز دازل، نشارك ثقافتنا ونقدم خبرتنا واهتمامنا لكل عميل لدينا. واضاف قائلا: إن عياداتنا الحديثة مجهزة بالكامل بأحدث المعدات المتطورة التي تسمح لنا بأداء سلسلة واسعة من الإجراءات براحة وأمان، وهذا يشمل أحدث وأرقى التقنيات المتمثلة بمخروط الشعاع الرقمي المحوسب ثلاثي الابعاد كما أن جميع أطبائنا وموظفينا من المهنيين المهرة الحريصين على تقديم الرعاية والخدمات الكاملتين بالإضافة إلى تجربة ممتعة للعميل. مبينا انه لا يوجد حد أدنى للعمر.

وقال إن الابتسامة الجميلة تولد الثقة، مشيراً أن لدينا علاجات من الألف إلى الياء لعدة أجيال. اكتشف كيف نستطيع تعديل أجهزة تقويم الأسنان للأطفال والشباب والكبار حتى يتمكن كل شخص من أن يبتسم بسعادة، مشيراً الى وجود أجهزة تقويم الأسنان للأطفال.

