وطن النهار

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أول من أمس الأربعاء ان للكويت «تجربة رائدة» في مجال الحفاظ على البيئة وبما ينعكس بالايجاب على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة العقيل لـ (كونا) في ختام أعمال الدورة (56) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة السعودية ومشاركة الكويت ومصر والمغرب وتونس ولبنان واليمن بالاضافة للأمانة العامة للجامعة العربية.

وأوضحت أن المكتب التنفيذي استعرض بنود جدول أعمال الدورة (31) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وذكرت العقيل أن جدول الاعمال يتضمن 23 بندا منها الاعداد والتحضير لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة بالاضافة الى موضوعات أخرى أبرزها موضوع التنمية المستدامة وأهدافها ومواقف الدول العربية تجاهها.

واشارت الى بحث اقامة منتدى عربي للبيئة بشأن آلية تعامل الدول العربية مع القضايا البيئية المختلفة الى جانب أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة.

كما أشارت الى أن المكتب التنفيذي ناقش كذلك الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة والتأكيد على ضرورة مصادقة الدول العربية عليه موضحة أن الكويت صادقت عليه.

وقالت العقيل ان الاجتماع بحث كيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ الى جانب الوضع البيئي في كل من (فلسطين وجيبوتي والصومال والسودان) ومعاناة هذه الدول من القضايا البيئية.

