وطن النهار

ترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي وفد الكويت المشارك في فعاليات الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للمعهد العالمي للنمو الاخضر الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول تحت شعار «التحول الى مصادر الطاقة المتجددة» برئاسة الامين العام للامم السابق المتحدة بان كي مون.

وأكد المهدي في تصريح صحافي ان مشاركة الكويت تأتي بصفة مراقب بناء على دعوة رسمية مشيرا الى ان الاجتماع يعقد على هامش الاسبوع العالمي للنمو الاخضر 2019 والمؤتمر الكوري العالمي للطاقة المتجددة الذي شهد اطلاق تقرير حالة النمو الاخضر ومؤشر النمو الاخضر الصادر عن المعهد العالمي للنمو الاخضر بهدف تسريع الانتقال الى مصادر الطاقة المتجددة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام بالمساهمات المقررة وفقا لتوصيات مؤتمر المناخ في باريس. واشار الى ان الوفد شهد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمعهد العالمي للنمو الاخضر اطلاق مؤشر النمو الاخضر والذي يقيس مدى تقدم الدول في التحول الى الاقتصاديات الخضراء فضلا عن المشاركة في عدد من الحلقات النقاشية والاجتماعات ذات الصلة. ومن جهة اخرى التقى المهدى على هامش الاجتماع الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون بحضور سفير الكويت لدى جمهورية كوريا الديموقراطية السفير بدر العوضي حيث رحب بان كي مون بمشاركة الكويت في هذا الاجتماع وحمله تحياته الى سمو امير البلاد والى سمو ولي عهده الامين والى سمو رئيس الوزراء، متمنيا دوام التوفيق والتقدم للكويت. يذكر ان المعهد العالمي للنمو الاخضر هو منظمة دولية يصل عدد الاعضاء فيها الى 33 دولة والمعهد معني في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الانتاجية البيئية ما يعزز الاقتصاد ويركز على ريادة الاعمال المجتمعية.

