وطن النهار

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أول من أمس الاربعاء أن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن بدل الايجار هو تعديل على بند في لائحتها تم بموجبه «اعادة صرف بدل الايجار عن شرائح كان قد أوقف عنها نهائيا».

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي في تصريح صحافي ان القرار المشار اليه هو تعديل للمادة رقم 14 في لائحة (الرعاية السكنية) الصادرة وفقا للقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016.

وذكر الناشي ان المادة رقم 14 من اللائحة قضت بايقاف صرف بدل الايجار نهائياً عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام أو لم يراجع المؤسسة للاستلام أو استلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم الغاء تخصيصه واسترداده.

وأفاد بأن التعديلات التي أدخلت على المادة آنفة الذكر وفق القرارين الوزاريين 5 لسنة 2019 و43 لسنة 2019 أعادت صرف بدل الايجار لمن أوقف عنهم بسبب ورود أولوية الطلب رغم تخصيصهم في أحد المشاريع الاسكانية ودخولهم قرعة التوزيع.

وأشار الى أن التعديلات أعادت صرف البدل لأصحاب الطلبات الاسكانية المخصص لهم قسائم متوفرة لدى المؤسسة ولم يدخلوا القرعة بالاضافة الى اعادة صرف بدل الايجار لمن حصل عليها عن طريق التنازل على قسيمة سكنية.

وبين الناشي أن تلك الشرائح والفئات كان يوقف عنها بدل الايجار نهائيا مهما تغيرت حالة طلبهم الاسكاني قبل هذا التعديل ووفق التعديلات الأخيرة على المادة 14 من لائحة الرعاية السكنية فان المؤسسة ستعيد لهم صرف البدل.

