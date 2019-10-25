وطن النهار

ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن القطاع من ضبط 20 كيلو غراما من مادة الكيميكال وكيلو من مادة الماريغوانا قادمة من احدى الدول الأجنبية عبر الشحن الجوي.

وفي التفاصيل أنه وردت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام شخص يقوم بجلب مواد مخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار، وذلك عبر الشحن الجوي، حيث تم تشكيل فريق لعمليات البحث والتحري، وبعد وصول الشحنة للبلاد تقدم لاستلامها مقيم من جنسية أفريقية وعلى الفور تم القبض عليه فور استلامه الشحنة وبتفتيشها عثر على حوالي 20 كيلو غراما من مادة الكيميكال وكيلو من مادة الماريغوانا، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة وارشد عن شريك له في عملية الجلب.

وبعد عمل التحريات اللازمة تم القاء القبض على شريكه وبالتحقيق معه اعترف بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

