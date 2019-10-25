وطن النهار

قضت المحكمة المدنية بتغريم «ولي أمر طالب» 5 الاف دينار تعويضا لـ «معلم» في وزارة التربية بعد إدانة «ولي الامر» من قبل محكمة الجنح لتعديه على «المعلم» في مقر عمله.

و تتلخص وقائع الدعوى في أن «المعلم» اقام دعواه عبر المحامي جراح هادي العنزي ضد ولي أمر طالب بتعديه عليه بالاهانة بالقول والسب العلني.

وأمام محكمة الجنح طالب المحامي العنزي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ، متمسكاً بثبوت الواقعة في حق المتهم بما قرره قانون الجزاء بمادتيه 212 و134 والمادة 209 والمنصوص فيهما على ان كل من اهان بالقول او الاشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديته وظيفته يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة.

