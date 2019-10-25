مال وأعمال

كشف تقرير رقابي حديث عن حزمة اخفاقات شابت عمل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضمنت فشل غالبية مشروعات الشراكة بتحقيق أهدافها المرجوة وذلك بسبب البطء الشديد وغير المبرر في عمليات الطرح وعدم استكمال اجراءات الطرح بشكل سليم مما يعوق دخول المشروعات في حيز التنفيذ. وقال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة والذي حصلت «النهار» على نسخة منه ان مشروعات هيئة الشراكة تأخر غالبيتها في اجراءات الطرح لمدد تفوق الـ10 سنوات، فضلا عن عدم الالتزام بالجدول الزمني، وعدم قدرة الهيئة على تجاوز المراحل الأولية من الطرح والوصول للمراحل التنفيذية. وأفاد التقرير ان مشروعات هيئة الشراكة تشهد عوائق كثيرة في مسارها أثرت سلباً بالتبعية على البرنامج الزمني للتنفيذ دون تحديد حلول قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية والمسؤولة. ولفت التقرير الى ضعف المستوى الإداري والفني وقلة الخبرات لدى بعض موظفي الهيئة والجهات العامة نتج عنه هدر محقق في المال العام وتمثل ذلك في الغاء عدد من المشاريع بعد قطع شوط كبير في طريق انجازها، معتبرا صرف مبالغ على دراسات الجدوى دون إنجاز «هدر واضح». واستغرب التقرير تعدد المستشارين للمشروع الواحد مما ترتب عليه صرف مبالغ دون حق ودون الاستفادة منها بالشكل المطلوب مما يشكل هدراً لاشك فيه للمال العام. وأشار التقرير الى عدم الالتزام ببنود القانون في طرح المشروعات للمناقصات ومنها مشروعات عقار سوق اللحم والخضار والسمك والسوق الأبيض «سوق المباركية»، ومشروع ادارة عقار استراحة الأدعمي ومشروع ادارة عقار مسلخ الأحمدي، فضلا عن تو قف العديد من المشروعات بعد بدء العمل بها ويعود ذلك الى وجود معوقات حالت دون الاستمرار في المشروعات لعدم وجود تنسيق فعال ولا مبررات واضحة لتحديد أهمية المشروعات واهمية الاستثمار في تنفيذها. وأشار تقرير ديوان المحاسبة الى أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حمَلت ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة دون الاستفادة الحقيقية منها حيث بلغ اجمالي المنصرف على المشاريع المتوقفة، 7.7 ملايين دينار منذ انشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.

