مال وأعمال

قال رئيس المالية في مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الرئيس التنفيذى بالوكالة شادي زهران، ان «بيتك» حقق نتائج مالية ايجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي شملت جميع المؤشرات المهمة، وعبرت عن استدامة النمو وتوازن الاداء وجودة التشغيل، حيث جاءت الارباح من الاعمال التشغيلية ونتيجة التركيز على العمل المصرفي الاساسي، مشيرا الى الزيادة الملحوظة فى ايرادات التمويل بنسبة نمو 10.2 % وزيادة صافى ايرادات التشغيل بنسبة 7 % وانخفاض نسبة كلفة التشغيل الى الايرادات، بالاضافة الى ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 13.4 %. واضاف زهران في لقاءات تلفزيونية تعليقا على الارباح، ان نسبة مساهمة «بيتك- تركيا» في صافي ايرادات التشغيل بلغت نحو 36.6%، وهي في نفس المستوى المعتاد، وذلك قبل المخصصات المحملة خلال الفترة، ما يعكس المتانة المالية للبنك، وحجم الربحية الجيد والتدفقات النقدية الناجمة عن الاداء التشغيلى وقاعدة العملاء الواسعة والانتشار المتميز رغم البيئة التشغيلية الصعبة على مستوى المنطقة. واضاف بان اجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للفترة للمجموعة بلغ 145 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 131.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وهي تشمل مخصصات التمويل والاستثمار والمخصصات الأخرى، وتتضمن كذلك مخصصات اضافية احترازية بمبلغ 60 مليون دينار تم اخذها في العام الحالي، مقابل ارصدة مدينى التمويل بالبنك التابع في تركيا نظرا للرؤية الأقتصادية والأوضاع الجيوسياسية رغم تمتع « بيتك- تركيا» بجودة اصول عالية، ويحتفظ بثاني ادنى مستوى من الديون المتعثرة على مستوى القطاع المصرفى التركي. وأشار زهران الى جملة من المؤشرات الدالة على النمو وتميز الاداء فى «بيتك»، ومن ابرزها تحقيق صافي ارباح للمساهمين بلغ 195.5 مليون دينار لفترة التسعة اشهر من العام الحالي بزيادة 12.7% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 27.67 فلسا.

