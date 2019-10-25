مال وأعمال

رغم الاهتمام الحكومي بتنويع مصادر الدخل وتأكيدها على ذلك في خططها التنموية خلال السنوات السابقة، إلا أن الانفاق على تطوير السياحة الوطنية في خطة 2019 / 2020 كانت «صفرية» ولم يكن للسياحة في خطة التطوير أي «تطوير».

فوفقاً للبيانات الحكومية التي حصلت «النهار» على نسخة منها، رصدت الحكومة نصف مليون دينار لتنفيذ 3 مشروعات هي تطوير البلاجات وتطوير خليج الصليبخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء «كورنيش الجهراء» والمركز الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة لم ينفق منها أية مبالغ بنهاية الربع الأول.

ووفقاً للبيانات المتاحة، حقق مشروع تطوير خليج الصليبخات تقدما بمقدار 6.2 بالمئة لتصل نسبة إنجازه إلى 33.5 بالمئة بنهاية الربع الأول، كما حقق مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء والذي تنفذه أيضا بلدية الكويت تقدما مقداره 4.5 بالمئة لتصل نسبة إنجازه إلى 21 بالمئة بنهاية الربع الأول. وفي الوقت الذي حقق مشروع المركز الخدمي الترفيهي في منطقة العقيلة الذي تنفذه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقدماً خلال الربع الأول لتصل نسبة إنجازه إلى 65 في المئة، إلا أن المشروع مازال يواجه تحدياً يتعلق بتأخر إيصال التيار الكهربائي والمياه للمشروع من قبل وزاره الكهرباء والماء وبلدية الكويت لتوفير المساحات اللازمة.

