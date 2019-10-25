مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها الاسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 2?2 نقطة ليبلغ مستوى 5767?8 نقطة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 125?6 مليون سهم تمت من خلال 5605 صفقات نقدية بقيمة 18?8 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3?3 نقاط ليصل الى مستوى 4760?6 نقطة بنسبة 0?07 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 99?5 مليون سهم تمت عبر 3578 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين.

وارتفع مؤشر السوق الاول 1?8 نقطة ليبلغ مستوى 6284?7 نقطة بنسبة 0?03 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 26 مليون سهم تمت عبر 2027 صفقة بقيمة 10?7 ملايين.

