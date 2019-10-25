مال وأعمال

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن دولة الكويت سجلت ارتفاعاً في رصيدها (وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل) في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020» بمقدار + 4.80 نقطة إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 (معدل) في مؤشر2019، وفق ما أوضحه التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي اليوم بتاريخ 24 أكتوبر 2019، حيث جاءت دولة الكويت في الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.

وبيّن التقرير الذي نشر على موقع الهيئة الالكتروني أنه كان من نتيجة هذه الإصلاحات، أن دخلت الكويت ولأول مرة في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020، وأوضحت الهيئة أن الإصلاحات تمت في 7 مكونات من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وبيانها كالاتي:

1- مكون بدء النشاط التجاري، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 7 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي نتيجة إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة (مركز الكويت للأعمال) والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحسين عملية التسجيل الإلكتروني للشركات، مما أدى إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لاستصدار الترخيص التجاري.

2- مكون استخراج تراخيص البناء، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 10.5 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال قيام بلدية الكويت بإدماج الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.

3- مكون الحصول على الكهرباء، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 10.1 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال ميكنة تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لدى وزارة الكهرباء والماء، ودمج إجراءات إيصال التيار الكهربائي مع تركيب العداد، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الحصول على الكهرباء، مما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية للحصول على الكهرباء.

4- مكون تسجيل الملكية، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 6.7 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال التنسيق بين وزارة العدل وبلدية الكويت لتحسين عمليات التفتيش والتسجيل، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية.

5- مكون الحصول على الائتمان، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 10 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي بفضل عمل شركة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، ما أدى إلى تسهيل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية لضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني، وتطبيق نظام التصنيف الائتماني للعملاء كخدمة ضرورية ومهمة للبنوك والمؤسسات المالية.

6- مكون حماية حقوق المستثمرين الأقلية، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 2.0 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال التنسيق بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

7- مكون التجارة عبر الحدود، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 2.1 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي، بأن قامت الإدارة العامة للجمارك بتحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية، وتطبيق نظام الكتروني جديد للتخليص الجمركي بإصدار مجموعة من التعاميم الجمركية الخاصة بذلك ما أدى إلى تقليص المدة الزمنية للتصدير والاستيراد عبر المنافذ الحدودية.

وصرح رئيس «اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت»، بأن التحسن الملحوظ في وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، كان ثمرة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال من جانب، والمختصين بالجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، والذي أعتبر أن تحسين وضع الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمه للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة على أن انعكاس التحسن الملحوظ في مكونات هذا المؤشر لاتقتصر أهميتة فقط على بيئة الأعمال، وإنما أيضا على تحقيق كفاءة أعلى في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام، وعلى نحو يسهم في تعزيز أداء الدورة الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية، وصولا إلى تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي والاهداف التنموية للكويت.

