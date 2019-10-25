مال وأعمال

أصدرت مجموعة البنك الدولي «تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020» بتاريخ 24 أكتوبر 2019 والذي يشير إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 97 إلى 83 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر.

وتأتي هذه التطورات بسبب احتساب الإصلاحات التي قامت بها الكويت خلال الفترة مايو 2018 إلى مايو 2019 في سبعة مؤشرات، من أهمها مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية» والذي تتولى هيئة أسواق المال الاشراف عليه والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.

ونتيجة لجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق أهدافها عبر تطوير أسواق المال في الكويت بشكل شامل وتعاونها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة المبذولة لتعديل بعض مواد قانون الشركات بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العامة للشركات المساهمة بهدف تحسين اطلاع المساهمين على المعلومات، فقد انعكس هذا الإصلاح على تحسن ترتيب الكويت من ترتيب 72 لتصبح 51 من أصل 190 دولة في تقرير 2020.

إن من أهمية تحسن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ان يجعل دولة الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين مما يصب في تحقيق الهيئة لأهدافها بشكل خاص والرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية بشكل عام.

