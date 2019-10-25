مال وأعمال

كشفت شركة وربة للتأمين أمس عن مزايا باقات التأمين التي تقدّمها للأفراد، حيث توفّر لهم التغطية المناسبة بأسعار تنافسية عند التأمين على سياراتهم أو منازلهم أو علاجهم الطبي أو ضد الحوادث الشخصية أو عند السفر وغيرها.

وتهدف وربة للتأمين الى تثقيف المجتمع حول أهمية التأمين للوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها المرء وانعكاساتها المادية والمعنوية، والتخفيف من وطأتها بعد حدوثها.

وقال رئيس فريق التسويق والعلاقات العامة، حسين عرب: «نحرص في وربة للتأمين على تلبية احتياجات وأنماط حياة عملائنا الذين يبحثون عن باقات تأمين موثوقة وتوفّر لهم راحة البال، علاوة على كونها تتمتع بمزايا تنافسية تتأقلم مع المتغيّرات السريعة في عالمنا اليوم. وتتميز وثائق وربة للتأمين بأنها شاملة وتغطي مختلف جوانب الحياة اليومية للأفراد وعائلاتهم من مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتخفيف العبء المالي في حالة وقوع حادث مؤسف وتمكّن العملاء من استرداد جزء من قيمة الخسائر وتغطية تكاليف العلاج ان وجدت وطبعاً، تخفف من الضغوطات المادية والمعنوية في مثل هذه الحالات. ونهدف في وربة الى توفير الطمأنينة لعملائنا وذويهم أينما كانوا.

وجعلت وربة للتأمين هذه الباقات في متناول الجميع، ووفرت كذلك شروط أقساط مرنة ومريحة. ولكل نوع من باقات التأمين، سواء للسيارات أو المنزل أو العلاج الطبي أو تأمين السفر أو الحوادث الشخصية، يمكن الاختيار من بين ثلاثة أنواع وهي: «وربة بلس»، و«وربة»، و«وربة المحدودة».

مواصلةً لخدمة جميع فئات المجتمع بمنتجات مبتكرة ومتكاملة، أطلقت شركة وربة للتأمين وثيقة التأمين على السيارات 50/50 الشاملة والتي تتيح التأمين على السيارات المصنعة خلال السنوات ما بين 2003 و2018 بسعر تنافسي للغاية. وتوفر وثائق التأمين للسيارات تغطيات بمختلف المستويات التي تشمل تغطية «شامل ذهبي» و«شامل ماسي».

أما التأمين المنزلي الشامل، فهو يغطي جميع الأخطار من الحريق والصاعقة ومخاطر المستلزمات والأغراض المنزلية وتسربات المياه والمخاطر الناتجة عن عوامل خارجية والسرقة. وبموجب هذا التأمين، يتم أيضاً تعويض المؤمن له عما قد يحكم عليه قضائياً نتيجة هذه المخاطر والتي تقع على مسؤوليته من قبل الغير مثل الأضرار بممتلكات الغير والاصابات الأخرى.

وتوفر باقات العلاج الطبي خصومات فورية في المستشفيات والمؤسسات الطبية الرائدة بناءً على مستوى الوثيقة التي تم اتخاذها، في حين تم تصميم وثائق الحوادث الشخصية لتوفير الدعم المادي في حالة وقوع حادث غير متوقع.

وتوفر وربة للتأمين أيضاّ وثائق تأمين لتغطية القوارب واليخوت، حيث يتم التأمين على هيكل السفينة بالاضافة الى معداتها من الداخل أو الخارج ضد الخسارة الكاملة والأضرار.

يمكن للأفراد الاشتراك في احدى الباقات التأمينية مباشرة عبر الموقع الالكتروني على الرابط warba.insure، أو زيارة مراكز خدمة العملاء في وربة للتأمين الموجودة في مقرها الرئيس في الشرق وفي فرعها منطقة القرين، أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على 1808181.

وتأسست شركة وربة للتأمين عام 1976 على القيم التقليدية الكويتية الأصيلة لخدمة الأفراد والشركات وتوفيرهم بالأمان الذي يحتاجونه. بخبرة تمتد على أكثر من 40 عاماً من النزاهة والأمانة، تستمر وربة للتأمين في توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائها، الى جانب تقديم مجموعة متعددة من منتجات التأمين بشكل يتناسب مع المجتمعات التي تقدمها الشركة.

