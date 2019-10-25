مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها الرسمية والرئيسة للمؤتمر السنوي الـ 55 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة، والذي سينعقد في الفترة من 25 27 أكتوبر الحالي في فندق Park Plaza Westminster Bridge London تحت شعار «القصر الأحمر» وسط حضور مميز من الطلاب والطالبات والعديد من الشخصيات الوطنية في العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت الشركة في بيان صحافي عن فخرها برعاية هذا المؤتمر الطلّابي المتميز من جديد، والذي يُعتبر أحد أكبر وأعرق التجمّعات الطلّابية للكويتيين الدارسين في الخارج، حيث يأتي دعم زين في اطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق ايمانها الشديد بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وبينت زين أنها ستقوم باضافة بصمة مميزة للمؤتمر هذا العام، وذلك من خلال دعمها للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والدينية على هامش المؤتمر، ومنها اللقاءات الأكاديمية، والمسابقات الترويحية، والفقرات الترفيهية، والأنشطة الرياضية، والندوات الاقتصادية والسياسية، والأمسيات الشعرية، هذا بالاضافة الى فقرة مسابقات زين مع الفنان داود حسين، ومسرحية فنية من بطولة الفنان حسن البلام، ومسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، وغيرها.

وأشارت الشركة الى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أحد أعرق وأكبر التجمعات الطلابية الكويتية في خارج البلاد، ويستضيف العديد من الشخصيات الوطنية التي تزور المملكة المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عال من الحس الوطني.

واذ بينت زين أن دعمها لهذا التجمع الوطني يأتي من منطلق ايمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في مستقبل الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.

