مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني الأسماء الفائزة في السحب الأسبوعي لشهر أكتوبر، حيث فاز كل من خليفة عبدالعزيز العسعوسي، علي محمد الغريب، منى ناصر قبازرد وبارفيج أحمد خان بجائزة قيمتها 5,000 دينار لكل منهم من خلال حساب الجوهرة عبر السحوبات الأسبوعية، الشهرية والربع سنوية.

ويوفر بنك الكويت الوطني لعملاء حساب الجوهرة الدخول تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً، و125,000 دينار شهرياً، والجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار ربع سنوياً، حيث ان كل 50 ديناراً يقوم العميل بايداعها في حساب الجوهرة، تمنحه فرصة لدخول السحب. علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار، والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500,000 دينار. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 ديناراً في الحساب.