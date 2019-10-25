مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: دافع الرئيس التنفيذي لشركة (فيسبوك) مارك زوكيربرغ عن مشروعه لاطلاق العملة الرقمية الجديدة (ليبرا) قائلا ان هدفها «هو بناء نظام عالمي للمدفوعات وليس بناء عملة».

واوضح زوكربيرغ في شهادته امام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الامريكي انه يهدف لان يكون ارسال الأموال بنفس سهولة ارسال الرسائل الالكترونية.

وقال «يوجد اكثر من مليار شخص في جميع انحاء العالم لا يستطيعون الوصول الى حساب مصرفي لكن يمكنهم ذلك من خلال الهواتف المحمولة في حال وجود النظام المناسب».

وذكر زوكيربرغ ان من بين هؤلاء 14 مليون شخص في الولايات المتحدة لافتا الى ان «النظام الحالي يخذلهم فالصناعة المالية راكدة ولا يوجد هيكل مالي رقمي لدعم الابتكار الذي نحتاجه».

