مال وأعمال

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز معرضي «الخريف للعطور والساعات»، واللذان تقيمهما وتنظمهما شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 24 أكتوبر الحالي وتستمر أنشطتهما حتى 6 نوفمبر 2019 المقبل على أكبر واحدث صالاتها 4 B، 5،6، 7 (SEVEN)، 8، وB7، حيث خصصت قاعة (سفن الفاخرة) لبوتيكات ومشاهير التواصل الاجتماعي.

واشاد الوزير سعد الخراز بالمستوى الذي ظهر عليه المعرض وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه، وبالقائمين على تنظيمه، وقال «بأن المعرض يعد واحداً من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد والمنطقة في قطاع العطور والساعات، والذي يقام على أرض المعارض الدولية بمشرف منذ أكثر من 3 عقود لتقف شاهدة على نجاحه المتواصل حتى أصبح اليوم من أقدم وأكبر المعارض وأكثرها جماهيرية في الكويت والخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، متجاوزا شمال افريقيا بأسرها، ليرتدي وشاح العالمية». هذا وتستمر أنشطتهما حتى 6 أبريل المقبل، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات وكلاء العطور ومصانع الطيب والبخور ومستحضرات التجميل من الماركات العالمية وممثلي وكلاء الساعات الشهيرة واكسسواراتها، اضافة الى نخبة مميزة من ستوديوهات تصوير المناسبات والأفراح والتي دخلت على خط معارض العطور بقوة لتجد لها متسعا بين نفائس الطيب والبخور ولتضع بصمتها في تخليد المناسبات الفردية والعائلية الجميلة عميقا في ذاكرة عملائها. وقد قام راعي الافتتاح الوزير سعد الخراز بقص شريط الافتتاح وجال في المعرض وتحدث الى مسؤولي المعارض يرافقه مسؤولو شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس التنفيذي عبدالرحمن النصار، ومدير تنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم، ومدير ادارة العلاقات العامة ضاري سليمان العيبان، ومدير ادارة قاعة SEVEN للفعاليات والمؤتمرات خالد الهندي ومديرة معرض «الخريف للعطور» مروة القناعي، ومديرة معرض «الساعات» دلال الرشدان، اضافة الى عدد من مسؤولي المعارض بالشركة. ومن ناحيتها قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم «ان المعرضين استقطبا 600 جهة عارضة اذ تم تغطية جميع الحجوزات المخصصة بنسبة 100% من حجم مساحة هذين المعرضين، فوق مساحة 40 ألف متر مربع في الصالات: 4 B، 5، 6 ، 7، 8، و7B، ولقد خصصت القاعة الفندقية المتكاملة الأغراض سفن (7) لبوتيكات ومشاهير التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز اجمالي مساحة قاعات العرض الـ 40 الف متر مربع مع المرافق الخارجية، حيث يشهد المعرض تسابقا واسعا من قبل الشركات الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة، ولما وفره من أجواء تسوق مميزة، وحيث تشارك فيه عدة دول خليجية منها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وعدة دول عربية وأجنبية».

