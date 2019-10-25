مال وأعمال

أطلقت شركة «بلومز» هاتف ريدمي نوت 8 وريدمي نوت 8 برو من شركة شاومي العالمية بشكل رسمي في الأسواق الكويتية، حيث سيتوفر الهاتف للبيع بشكل مباشر ابتداءً من اليوم. كما قامت بلومز أيضاً بتوقيع عقد جديد مع الشركة المصنعة لتوزيع جميع أجهزة واكسسوارات الشركة في جميع الأسواق الكويتية. بهذه المناسبة، وبرعاية الشيخ فهد يوسف الصباح، قامت شركة بلومز بالتعاون مع شركة شاومي العالمية بتنظيم مؤتمر خاص في الكويت للاعلان عن هذه الهواتف، وحضر المؤتمر فريق رسمي من شركة شاومي يترأسهم مدير عام الشركة في الشرق الأوسط روني وانغ والمدير التنفيذي لشركة بلومز محمد فوزي. بدوره، أعرب الشيخ فهد يوسف الصباح عن سعادته باطلاق الجهاز الجديد الذي يقدم للمواطن الكويتي مزيداً من الخيارات بمواصفات عالية وعالمية وأسعار منافسة، متمنياً التوفيق والنجاح للشركتين في السوق الكويتية. من جانبه، عبر وانغ عن ثقته بنجاح الجهاز الجديد خاصة وأن السوق الكويتية تطلب دائماً كل جديد وجيد، متقدماً من شركة بلومز بالشكر على جهودهم الكبيرة والمخلصة في طرح الجهاز الجديد من شاومي. كما تقدم المدير التنفيذي لشركة بلومز محمد فوزي بالشكر والتقدير للشيخ فهد يوسف الصباح على رعايته الكريمة ومن روني وانغ على ثقتهم بشركة بلومز، مؤكداً على أن شركة بلومز تسعى دائماً لتقديم كل ما هو متميز في الأسواق الكويتية ضمن طبيعة عملها.

