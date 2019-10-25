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قالت ادارة الارصاد الجوية ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض السودان الموسمي ويحدث ذلك تغيرا في الكتل الهوائية وانخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وارتفاعا للرطوبة النسبية أحيانا مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق. وذكر مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي لـ (كونا) ان كميات من الغيوم تتكاثر اليوم الجمعة وتكون مصحوبة بسقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة على بعض المناطق وقد تكون رعدية احيانا. واوضح ان الطقس نهار اليوم الجمعة سيكون غائما إلى غائم جزئيا ورطبا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية.

