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زعمت شركة غوغل أن حاسوبها الكمي (53 بت) المسمى Sycamore، أجرى عملية حسابية خلال 200 ثانية، تتطلب من أسرع حاسوب فائق في العالم 10 آلاف سنة.

وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة المزاعم الأولى في سبتمبر، والتي كانت موضع خلاف شديد بين المنافسين، ولكن غوغل الآن أظهرت دلائل على التفوق الحاصل من خلال نشر بحثها في مجلة «الطبيعة»، وعلى مدونتها الخاصة.

وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، بقسم الذكاء الصناعي في الشركة، وشبه «الإنجاز الكبير» لـ Sycamore برحلة Wright Brothers الأولى.

ومع ذلك، فإن اختبار Sycamore ليس له تطبيقات عملية حتى الآن، ويمثل فقط الخطوة الأولى نحو تكنولوجيا ثورية محتملة.

ومن المتوقع أن تكون أجهزة الكمبيوتر الكمومية جيدة بشكل خاص في بعض الأعمال الأكثر استهلاكا للوقت، مثل معالجة كميات هائلة من الأرقام والبيانات الأخرى، لتطبيقات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وتطوير العقاقير، والذكاء الصناعي وعلوم المواد وتوليد الأرقام العشوائية.

