فهد مرزوق مضحي الرشيدي 79 عاماً شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق11، ش164، م455، ت: 69666653، النساء: خيطان، ق10، ش8، م15، ت: 51648666

شيخة فوزي أحمد الخشان 23 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 65535221 - 99161631، النساء: القرين، ق1، ش8، م2، ت: 25436878

فالح مطلق العويهان العنزي 76 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الجهراء، العيون، ق3، ش3، م 56، ت: 55935595، النساء: النسيم، ق2، ش30، م16، ت: 60000076

نور عيسى علي الخلف 10 أعوام التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99373935، النساء: العدان، ق7، ش18، م30

إنا لله وإنا إليه راجعون