مرأة

في كثير من الأحيان تشكو الأم بأن طفلها لا يُقبل على الطعام بشهية كبقية أقرانه، ولذلك تشعر بالقلق على صحته، وهنا يجب ملاحظة أن وزن الطفل وحالته الصحية العامة، هي المعيار وليس كمية مايتناوله من طعام، والطبيب وحده يستطيع تحديد ذلك، لكن ربما طريقة تقديم الطعام، وعصبيتك الزائدة وخوفك عليه، وعدم مراعاة شخصية طفلك التي تنمو مع نموه الجسماني، خصوصا في مرحلة ما بعد الفطام، قد تكون أحد الاسباب، فلابد أن تراعي اختياراته، بشرط أن تجعليه يختار بين الأطعمة الصحية، والألوان الشهية للطعام من فواكه وخضراوات.

إليكِ بعض الوصفات غير التقليدية، والوجبات التي تحتوي على الفاكهة وعصائرها، والخضروات والبروتين والدهون القليلة، وهذه العناصر كُلها يحتاجها طفلك للنمو وبناء الأنسجة والعضلات.

أولا: البطاطس المهروسة مع الهوت دوغ البقري

كل الصغار يحبون البطاطس، قومي بغسل البطاطس جيدا ثم قومي بسلقها في ماء مملح، ثم قشريها بعد أن تبرد، وأضيفي قطعة زبد صغيرة مع كمية من الحليب الطازج بدرجة حرارة الغرفة حتى يمكنكِ دهكها وهرسها بسهولة.

أضيفي رشة ملح وفلفل بسيطة، واخلطي معها شرائح من الهوت دوغ البقري المطهي والمقطع رفيعا، وزيني بالبقدونس.

قدميها لطفلك ليتناولها بملعقة وهي دافئة، وسيجد أنها شهية جدا، وقدمي معها سلة مخبوزات صغيرة، بها شرائح التوست الطازج، والبريوش والكرواسان.

قدمي مع هذا الطبق عصير طازج من البرتقال أو الليمون أو الرمان.

ثانيا: البيض المقلي مع الفلفل الأخضر.

جهزي في طبق البيض مع شرائح فلفل أخضر رومي أو ألوان، كالتالي:

2 بيضة مقلية مع شرائح رفيعة من الفلفل الأخضر الحلو.

قدميها مع البطاطس المهروسة بالحليب، وخبز البريوش.

يمكنك مع الوجبة تقديم العصير الطازج (برتقال- جريب فروت طماطم أناناس).

ثالثا: ساندويتش جبن أبيض مع رشة نعناع

يمكنك تجهيز خبز التوست الكامل (البني) وحشوة الجبن مع رشة النعناع والبقدونس المفري، وشرائح الطماطم.

قدمي معه قطعة بريوش بالسكر والزبيب.

أما العصائر فيمكنك تقديم عصير طازج من (طماطم جزر- برتقال).

رابعا: شرائح التوست مع صدور الدجاج المخلي

أعدي شطيرة من التوست المدهون بقطعة زبد صغيرة جدا، ووضع شريحة من صدور الدجاج المسلوق، والمقطع قطع صغيرة، وتغطيتها بشريحة توست أخرى، وفي ركن من الطبق شريحتين من الطماطم الطازجة والخيار المقطع شرائح، وحبتين من الزيتون بدون نوى.

قدمي معها عصير البرتقال الطازج، وضعي بالعصير 5 حبات من الفراولة أو الكرز المغسول جيدا، وملعقة صغيرة، ليتناول الفاكهة بعد شرب العصير.

إمتنعي عن تقديم المشروبات الغازية، والعصائر المُحلاة والسكاكر ورقائق البطاطس والمقرمشات، فهي تفقد الطفل شهيته.

