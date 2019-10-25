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شهدت ندوة الانتاج المشترك ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي كماً متميزاً من الطروحات والموضوعات بكثير من الشفافية التي تناولت العديد من التجارب وايضا الإخفاقات التي راحت تعطل

مسيرة المشاريع الانتاجية المشتركة عقدت إدارة مهرجان الدار البيضاء خصوصا

في ظل الظروف التي تتمتع بها الدول العربية للفيلم العربي ندوة ومن بينها وحدة اللغة لخلق سينما عربية وإفريقية ترقى لمصاف السينما العالمية، ذلك بحضور نخبة من كبار السينمائيين بالعالم العربي كالمخرج المصري خيري بشارة، والمخرج الجزائري أحمد راشدي، والمخرج المغربي عبدالرحمان التازي،

وحضور نجوم الفن السابع من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم أحمد الفيشاوي والمخرج سعيد حامد، والمخرج خالد الزدجالي السينمائي من سلطنة عمان، والمخرج الكويتي حمد الصراف، والناقد وعضو لجنة التحكيم عبد الستار ناجي.الذي تحدث عن تجربة الكويت ودعمها لفيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد ووصفها بانها التجربة السينمائية العربية الاهم على صعيد التعاون والانتاج المشترك .

فيما عبر النجم المصري أحمد الفيشاوي عن امتنانه لإدارة المهرجان التي استطاعت أن تفتح الباب أمام صناع السينما من أجل مناقشة وإيجاد حلول للتوافق ترضي كل الأطراف

من أجل خلق سينما عربية إفريقية تناقش قضاياها وتعبر عن همومها، كما عبر عن استعداده للتخفيض من أجره إذا كان الأمر لخدمة السينما العربية ولصالح الأعمال الفنية التي ترقى لطموحات المتلقي العربي.

أما رئيسة المهرجان السيدة فاطمة النوالي أزار فقد عبرت عن ترحيبها بالفكرة وقالت أنها لن تنجح إلا بتضافر الجهود، ودعم المبادرات الفردية لصناع السينما، وكذا العزيمة القوية لتنفيذ هذا المشروع الطموح وإلا سيبقى رهن الندوات واللقاء،

كما دعت الموزعين إلى فتح الآفاق لتوزيع الأعمال السينمائية المغربية خصوصا والعربية عموما لتمكين الجمهور للتعرف عليها، والتفكير في إنتاج أفلام بكلفة أقل من أجل تسهيل التعاون العربي في المجال السينمائي. وفي نهاية الندوة دعا المخرج الجزائري أحمد راشدي إلى تبني الفكرة وعرضها على إدارة المهرجان وقدم دعمه التام للأعمال المقترحة الشيء الذي رحب به الحاضرون ولقي استجابة من قبل المخرج سعيد حامد وعرض عليه فكرة فيلم في ختام الندوة .

كما شهد المهرجان ندوة عن السينما العربية والكوميديا حيث يحتفي المهرجان في دورته التي تختتم مساء اليوم الجمعة بعدد بارز من نجوم الكوميديا بينهم النجم الكويتي داود حسين بالاضافة للفنان السوري الكبير دريد لحام والنجم المصري هاني رمزي .

كما شهد المهرجان عرض الفيلم الروائي الكويتي الجديد «إن بارادوكس» اخراج حمد الصراف في أولى تجاربه السينمائية الروائية الطويلة.

