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شهد عرض الفيلم الكويتي «إن بارادوكس» للمخرج حمد الصراف ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي اقبالا كبيرا من الجمهور المغربي فضلا عن حضور السينمائيين العرب المشاركين في المهرجان.

ويأتي عرض الفيلم المذكور ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان في فئة الافلام الطويلة الى جانب 11 فيلما سينمائيا عربيا من عدة دول تتنافس على جوائز المهرجان المخصصة لهذا الصنف من الافلام.

وقال المخرج حمد الصراف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش عرض فيلمه انه ممتن للجمهور المغربي الذي تلقى الفيلم باستحسان، لافتا الى انه اكتشف أن لدى هذا الجمهور اطلاعا واسعا على السينما الكويتية ومعرفة بروادها ورموزها.

واعرب الصراف عن سعادته بعرض فيلمه الأول ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الطويل في المهرجان وتمثيل بلده الكويت بجانب مخرجين من دول عربية معتبرا انها فرصة لتشجيعه على اخراج افلام جديدة.

واوضح ان فكرة الفيلم راودته قبل زهاء عشر سنوات واختمرت في ذهنه طويلا قبل ان تخرج الى حيز الوجود ملخصا إياها بحالة انسانية «اشكالية» مسكونة بالنوستالجيا لرجل يحاول ان يسترجع ماضيا مستعصيا، لافتا الى ان للفيلم ابعادا انسانية وتاريخية وفلسفية.

واثنى على الممثلين الذين ادوا ادوارهم في الفيلم بحرفية عالية لاسيما بطل الفيلم فيصل العميري فضلا عن الممثلين العرب الذين شاركوا فيه كما توجه بالشكر الجزيل الى الاخوين عبدالله وفيصل العقل اللذين تبنيا الفكرة وقاما بانتاج الفيلم.

وفي نفس السياق اعرب الكاتب والصحافي المصري مدير مهرجان أسوان الدولي لفيلم المرأة حسن ابو العلا في تصريح لـ (كونا) على هامش حضوره عرض الفيلم «إن بارادوكس» عن اعجابه بالفيلم معتبرا انه «امتداد للافلام المتميزة التي انتجتها السينما الكويتية في فترات متقطعة».

وضرب مثلا ببعض الافلام الكويتية المتميزة التي طبعت المشهد السينمائي الخليجي والعربي عموما من قبيل فيلم «بس يا بحر» للمخرج خالد الصديق وفيلم «تورا بورا» للمخرج وليد العوضي لافتا الى ريادة السينما الكويتية في محيطها الخليجي وتميزها على المستوى العربي. وتقام فعاليات مهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» في دورته الثانية من 18الى 25 اكتوبر الحالي ويتنافس على جوائزه 30 فيلما من 11 دولة عربية.

وتتمثل المشاركة الكويتية في «إن بارادوكس» للمخرج الشاب حمد الصراف الذي دخل غمار المنافسة على المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل بجانب مشاركة الناقد السينمائي الكويتي عبدالستار ناجي في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الافلام الطويلة اضافة الى حضور نجم الكوميديا الكويتي داود حسين مكرما من المهرجان والفنانة الكويتية منى شداد والمنتجين الكويتيين عبدالله وفيصل العقل.

