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حققت المغنية الأميركية سيلينا غوميز رقما قياسيا بكليب أغنيتها الجديدة Lose you to love me بتحقيقه 15 مليون مشاهدة في موقع يوتيوب، ودخوله قائمة الأكثر تداولًا في العالم.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا غوميز تم تصويره بالكامل بهاتف اي فون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية..

بعد مرور ساعات على طرح الأغنية ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني «خسرت نفسي كي أحبك» موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما. وكتبت سيلينا عن الأغنية، «هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، اتمنى ان يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم». وقال جمهور بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع على حفل زفافه وعارضة الأزياء هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.

