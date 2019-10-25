إضاءات

حوار مليء بالتصريحات القوية للفنانة رانيا يوسف عبر برنامج «عرب وود» على قناة روتانا سينما.

رفضت رانيا الحديث عن الفنانة نادية الجندي قائلة: «لا تسألوني عن نادية الجندي فأنا لا أحب الحديث عنها، ونسيت كل تواريخ ليلة زواجي من أزواجي الثلاثة وأكره الحديث عنهم».

وخلال الحوار تحدثت رانيا عن تعاونها مع عادل إمام وأنه وجه خير عليها فبعد فيلم «زهايمر» تلقت عقود 4 أفلام.

يذكر أن رانيا انشغلت الأيام الماضية في تصوير مسلسل «الآنسة فرح» المقرر عرضه في نوفمبر المقبل. يشارك في بطولة مسلسل «الآنسة فرح» كل من أسماء أبو اليزيد، وتامر فرج، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت.

كما تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها «مملكة إبليس» خلال الفترة المقبلة، من بطولة غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

