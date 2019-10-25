إضاءات

تسببت الأمطار الشديدة التى هبت على القاهرة وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، في تغير خريطة الحفلات الغنائية التي كان من المقرر أن تُقام خلال الساعات المقبلة.

الفنانة أنغام أجّلت حفلها الذي كان من المقرر أن يقام اليوم الجمعة في قاعة المنارة إلى موعد آخر دون تحديده، بسبب انشغالها بحفلها الغنائي في مهرجان الموسيقي العربية، يوم السادس من نوفمبر المقبل.

كما أجّل الفنان تامر عاشور حفله الذي كان من المقرر أن يُقام الجمعة أيضا بنادي إيروسبورت إلى 8 نوفمبر ، وهو الحفل الذي سيشاركه فيه المطربة الجزائرية هنادي.

وتأجل حفل الفنان بهاء سلطان الذي كان من المنتظر إحيائه في محافظة الإسكندرية الجمعة إلى الأول من نوفمبر المقبل.

