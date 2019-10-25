عربيات ودوليات

سوتشي (روسيا) - الوكالات: اتفقت مصر واثيوبيا، امس، على «الاستئناف الفوري» لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه اديس ابابا على نهر النيل، وتشكو مصر من انه سيؤثر على حصتها من المياه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي امس «على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو اكثر انفتاحا وايجابية، بهدف الوصول الى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد».

وأكد المتحدث ان اللجنة «ستسعى لتجاوز اي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الاعلامي لتصريحات نسبت مؤخرا الى الجانب الاثيوبي».

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية ان لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وقال المتحدث الرئاسي المصري ان آبي احمد «أكد ان تصريحاته الأخيرة امام البرلمان الاثيوبى بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً».

موضحاً ان تصريحاته «تضمنت الاعراب عن التزام اثيوبيا باقامة سد النهضة دون الحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الاثيوبي ليس لديهم اي نية للاضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر واثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها».

وشدد على انه، بصفته رئيساً لوزراء اثيوبيا، «ملتزم بما تم اعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً الى اتفاق نهائي».

ويأتي لقاء الزعيمين الأفريقيين في سوتشي الروسية بعد ايام من تصريحات آبي احمد التي قال خلالها انه «اذا اضطرت بلاده الى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها ان تحشد الملايين من اجل المواجهة».

من جهتها اعلنت الرئاسة الروسية، امس، ان الرئيس فلاديمير بوتين اعرب عن استعداده للتوسط بين مصر واثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وكان بوتين اكد ان بلاده ستواصل خطّها الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار في افريقيا وتحقيق الأمن الاقليمي.

وقال بوتين في الجلسة العامة الأولى لقمة «روسيا - افريقيا» بمشاركة قادة ورؤساء وفود افريقية بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان «روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير المنحى الاستراتيجي الدولي، والتدابير العملية لتعزيز السلام والاستقرار في افريقيا، وضمان الأمن الاقليمي».

وأضاف، ان تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية يعد احد اولويات السياسة الخارجية لروسيا، مشددا على ان مواقف روسيا والدول الافريقية متقاربة وذلك يسمح بتنسيق المواقف والتحركات في الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين بهيئات حماية القانون في البلدان الافريقية المتدربين في الهيئات التعليمية الروسية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الفعالية القتالية للقوات الافريقية.

