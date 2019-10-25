عربيات ودوليات

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قتل 19 شخصا في سبع محافظات مصرية بسبب موجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد. جاء ذلك وفقاً لبيانات محدثة صادرة، امس، عن ادارات الشرطة ومستشفيات في المحافظات الأكثر تضرراً.

ولقى معظم القتلى، وبينهم اربعة اطفال في الأقل، حتفهم صعقاً بالكهرباء بسبب غمر المياه لأعمدة كهرباء في الشوارع. وتسببت الامطار الغزيرة والفيضانات، التي بدأت الثلاثاء، في اختناقات مرورية هائلة بالقاهرة، ودفعت السلطات لاغلاق المدارس والجامعات في منطقة القاهرة الكبرى الأربعاء. وعاد الطلبة الى الفصول الدراسية امس.

أثار ذلك حالة غضب عامة، حيث كشفت الحوادث ضعف البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي بعد سنوات من سوء الصيانة.

وكانت بعض محافظات مصر شهدت سقوط امطار غزيرة مساء الثلاثاء ادت لشلل تام في حركة المرور وغرق شوارع بأكملها وسيارات خاصة وعامة، فيما انتشرت برك مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية.

يشار الى ان هيئة الأرصاد الجوية اكدت ان حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها مصر مستمرة اليوم على اغلب انحاء الجمهورية، وقد تشهد سقوط امطار على مناطق اخرى نتيجة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع امكانية ان تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على شمال سيناء.

وحذر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المواطنين في محافظات شمال الدلتا من موجة طقس سيء تضرب محافظاتهم اليوم، مناشداً المواطنين عدم الخروج من المنازل الا للضرورة منعاً للتكدسات المرورية. من جهته، اعلن رئيس قطاع الآثار في مصر، الدكتور جمال مصطفى، عن استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من الموجة المناخية الحالية.

وتفقد مصطفى تفقد المناطق الأثرية التابعة للقطاع، وذلك للوقوف على حالتها والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها القاهرة الكبرى.

وقال انه تمت ازالة المياه المتراكمة في حدود الأثر وأسطحه لضمان سلامة هذه المنشآت، مشيرا الى ان جميع الآثار في حالة جيدة ولم تتأثر سلبا بالأمطار.

