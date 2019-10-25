عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الاوامر الملكية منها اعفاء وزير الخارجية د. ابراهيم العساف من منصبه وتعيين الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرا للخارجية. كما نصت الاوامر بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» بتعيين العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء وكذلك اعفاء وزير النقل د. نبيل العامودي من منصبه وتعيين المهندس صالح الجاسر وزيرا للنقل. وتضمنت الاوامر تعيين د. عبدالله الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير وصالح العثيم نائبا له بالمرتبة الممتازة كما نصت على تعيين د. عصام الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة ود. طارق الشدي رئيسا لمكتب ادارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة. والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى المانيا منذ شهر فبراير الماضي.

وغداة تعيينه سفيراً في برلين كشف الأمير السعودي انه ولد في المانيا؛ اذ خاطب حينها متابعيه على تويتر باللغة الألمانية قائلا «هذه المهمة خاصة جدا بالنسبة لي؛ لأن المانيا البلد الذي ولدت فيه». وتظهر مقاطع فيديو متداولة للأمير انه يتحدث اللغتين الألمانية والانكليزية بطلاقة. كما يوصف بأنه متحدث سياسي بارع، خلال مشاركاته في مراكز بحوث ووسائل اعلام غربية. والأمير عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ اكتوبر 2017. وفي العام 2017 ايضاً عُين الأمير فيصل مستشاراً في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة. والى جانب شغله منصب مستشار في الديوان الملكي، شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس ادارة شركة السلام لصناعة الطيران.

في اول تعليق له بعد تعيينه عبر الأمير فيصل عن شكره وتقديره لسلفه ابراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما عبر عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي.

