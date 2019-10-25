عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير امس في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية ان هناك «اتفاقا وشيكا» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لانهاء صراع على السلطة في مدينة عدن.

ويعمل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ فترة على انهاء صراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

من جهة ثانية اكد الوزير السعودي ان ممارسة الضغوط القصوى تبقى السبيل الوحيد لدفع ايران للجلوس الى طاولة التفاوض، مضيفاً ان التهدئة لا تنفع مع طهران.

وقال الجبير لصحيفة «ليبراسيون» ردا على سؤال حول ما اذا كان يعارض الوساطة الفرنسية بشأن الاتفاق النووي الايراني «على الايرانيين ان يقرروا ما اذا كانوا يريدون الاستمرار في تحمل العقوبات ام العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي، على الرغم من انهم يشترطون رفع العقوبات الأميركية قبل اي تفاوض».

وأضاف» على ايران ان تدفع ثمن تصرفها العدائي، لا يمكن بأي حال ان تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان اخرى ولا تتوقع اي عواقب».

وأكد ان المملكة لا تسعى الى تغيير النظام في ايران، قائلا «نريد تغييرا في السلوك الايراني، لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟». وتابع «المسألة مع ايران اننا لا نعلم هل نتعامل مع ثورة ام دولة كباقي الدول؟»، مضيفاً ان التهدئة او المهادنة لا تنفع مع طهران.

يذكر ان الجبير كان اوضح، الاثنين، ان لوم دول الاتحاد الأوروبي ايران على مهاجمة منشآت «أرامكو» موقف صحيح، مؤكداً ان ايران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي. كما شدد على ان السعودية مقتنعة «من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط ايران في هجمات ارامكو». وخلال كلمته بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، قال ان ايادي ايران تمتد الى عدد من الدول العربية، مشدداً على انه ليس هناك اي وساطة مع ايران ونطالبها بالأفعال بدلاً من الكلام.

