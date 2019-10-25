عربيات ودوليات

مسقط - الوكالات: أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ان بلاده تدرس الغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الايرانيين مشيدا بحالة العلاقات بين السلطنة والجمهورية الاسلامية.

وقال بن علوي، خلال لقاء اجراه مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني، علي اصغر مونسان «نحترم علاقاتنا الوثيقة مع ايران وندرس الغاء التأشيرات للرعايا الايرانيين لدخول عمان». وأضاف بن علوي، حسبما نقلته عنه وكالة «ارنا» الايرانية الرسمية «لدينا علاقات عريقة مع ايران وفي كل مرة ازورها اشعر وكأنني في بلدي».

من جانبه نوه مونسان، الذي يزور عمان على رأس وفد من القطاع الخاص، بـ «الدور البناء» الذي لطالما لعبته سلطنة عمان في منطقة الخليج.

وسبق ان قررت الحكومة الايرانية، منذ عام واحد، يوم 23 اكتوبر 2018، الغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة ايران. وترتبط ايران بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عمان، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في فتح قنوات تواصل بين الحكومة الايرانية والادارة الأميركية، اضافة الى سعيها للعب دور الوسيط في خفض التوتر الراهن بين الطرفين في منطقة الخليج.

