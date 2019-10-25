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بغداد - الوكالات: اعلنت وزارة الداخلية العراقية امس حالة الانذار القصوى لمنتسبيها في عموم البلاد استعدادا للمظاهرات المزمع انطلاقها اليوم في بغداد وعدد من المحافظات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان ان «اجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية مظاهرات الجمعة وتأمين حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة» واضاف ان «رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية وجها القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بحماية التظاهر السلمي» وطمأن المحنا الشارع العراقي قائلا انه لا داعي للقلق من انطلاق المظاهرات بعد الدروس المستفادة من المظاهرات السابقة. وبين ان الاجهزة الامنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء الى اي شكل من اشكال العنف مؤكدا حق المواطنين في التعبير عن ارائهم ومواقفهم وان مسؤولية القوى الامنية هي تأمين المظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي.

ومن المتوقع انطلاق مظاهرات حاشدة اليوم في بغداد ومحافظات اخرى للمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات السابقة مطلع اكتوبر الجاري ومحاربة الفساد وتأمين الخدمات وفرص العمل.

في غضون ذلك اجرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية امس عدة تغييرات في القيادات العسكرية. وذكرت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان ان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي وجه بنقل الفريق الركن قيس خلف من منصب قائد عمليات الفرات الاوسط الى منصب قائد عمليات بغداد خلفا للفريق الركن جليل الربيعي الذي اعفي من منصبه على خلفية الاحداث التي رافقت المظاهرات الاخيرة. كما وجه عبدالمهدي بنقل اللواء الركن علي غازي من منصب نائب قائد عمليات الفرات الاوسط الى منصب قائد عمليات الفرات الاوسط. ووجه كذلك بنقل اللواء الركن جبار نعيمة من منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع في الكرخ الى منصب قائد عمليات الرافدين خلفا للواء علي ابراهيم الذي اعفي من منصبه بناء على توصيات لجنة التحقيق في المظاهرات.

