عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا، ودافع عن قراره المفاجئ سحب القوات الأميركية من سورية وقال «لندع الآخرين يقاتلون» من أجل البلد «الملطخ بالدماء». وفي كلمة في البيت الأبيض اعتبرت اعلانا رسميا عن التخلي عن المنطقة التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة والمقاتلون الأكراد لصالح تركيا وروسيا، أكد ترامب أن المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا الى جانب القوات الأميركية لدحر تنظيم «داعش» سعيدون. وقال الرئيس الذي تعرضت سياسته في سورية الى انتقادات شديدة من حزبه الجمهوري، انه تحدث مع قائد قوات سورية الديموقراطية «قسد» الكردي مظلوم عبدي وكان «ممتنا جدا». وتحدث ترامب عن «اختراق كبير» في اشارة الى وقف اطلاق النار الذي سمح للقوات التركية باحتلال منطقة واسعة من شمال سورية بدون مقاومة بعد تخلي المقاتلين الأكراد عن مواقعهم السابقة. وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن أول دورية روسية في شمال سورية قد بدأت الأربعاء. وأصر ترامب على أن هذا التحول هو فوز لواشنطن، وأنه يفي بوعده باخراج بلاده من «الصراعات الطائفية والقبلية القديمة». وقال «لندع آخرين يقاتلون من أجل هذا الرمل الملطخ بالدماء».

وقال ترامب انه لاخطر من أن تؤدي الاضطرابات في المنطقة الى اعادة تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على مناطق واسعة ويحتجز الآلاف من اعضائه وأقاربهم في مخيمات يسيطر عليها الأكراد. ووسط مخاوف من أن الأكراد قد لا يكونون قادرين على تأمين سجناء التنظيم قال ترامب انه يتوقع أن «تلتزم تركيا» بتعهدها «بالعمل لدعم للأكراد». وأضاف «اذا حدث أي امر سيء، تركيا موجودة هناك للقبض عليهم». وقال ترامب ان بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد. وتابع «اننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة حيث النفط». وكانت رسالته الأساسية أن الولايات المتحدة ليس لها أية علاقة بسورية، وأنه لم يحاول وقف تركيا من شن هجومها.

في المقابل أعلن الكتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، امس أنه يجب على جميع العسكريين الأجانب مغادرة سورية، مشيرا الى أن الوحدات العسكرية الروسية فقط، هي الشرعية في هذا البلد. وقال بيسكوف للصحافيين «بالنسبة لوجود عسكريين أميركيين في سورية، فان موقفنا معروف جيدًا: الوحدات الروسية فقط هي على أساس مشروع في سورية، أي بناءً على طلب القيادة السورية». وأشار الى أن الهدف النهائي هو الانسحاب الكامل لأي قوات مسلحة أجنبية من الأراضي السورية.

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي وزارة الخارجية بسرعة اصدار تأشيرة دخول لقائد قوات سورية الديمقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد في سورية، حتى يتسنى له زيارة الولايات المتحدة لبحث الموقف بعد اتفاق سوتشي الأخير.

الى ذلك شكر مظلوم عبدي في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي موسكو على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سورية والذي «نزع فتيل الحرب» و»جنّب المدنيين ويلاتها». وأعلنت «قسد» أن قائدها العام، أعرب لوزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين عن تحفظه على بعض بنود الاتفاق الروسي التركي بشأن شمال شرقي سورية، وذلك خلال «اتصال متلفز» بين الجانبين.

