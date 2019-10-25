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بيروت - الوكالات: أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون امس استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ أسبوع ويطالبون برحيل الطبقة السياسية مجتمعة ليستمع الى «مطالبهم» ويستمعوا الى «مخاوفه» من الانهيار الاقتصادي. وخاطب عون في أول تعليق له منذ انطلاق حركة التظاهر «المعتصمين والمتظاهرين» قائلاً «إني على استعداد لألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم، والاستماع تحديداً الى مطالبكم، وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما علينا أن نقوم به سويا كي نحقق أهدافكم من دون التسبب بالانهيار والفوضى، ونفتح حواراً بناء». وأكد عون أن «الحوار هو دائماَ الطريق الأسلم للانقاذ». واعتبر أن الورقة الاصلاحية التي أقرتها الحكومة قبل يومين وتتضمن اصلاحات «جذرية» غير مسبوقة «ستكون الخطوة الأولى لانقاذ لبنان وابعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه».

ورداً على مطالبة مئات آلاف المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية بـ»اسقاط النظام» توجه عون في خطابه الذي بثته شاشات التلفزة المحلية، اليهم بالقول «النظام، أيها الشباب، لا يتغيّر في الساحات». وأضاف «صحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل الا من خلال المؤسسات الدستورية».

وجدّد عون التزامه بمبدأ المحاسبة لاستعادة الأموال المنهوبة وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين وقال «كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن من المهم ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى» في بلد صغير قائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية.

من جهته رحب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري امس، بدعوة رئيس الجمهورية لاعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي. وأعلن الحريري في تغريدة عبر «تويتر»، أنه اتصل برئيس الجمهورية، مرحبا بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.

ولم تلق كلمة عون وفق التعليقات الأولية الصادرة عن متظاهرين في وسط بيروت ترحيبا وهم يتمسكون على ما يبدو، بمطلب رحيل الطبقة السياسية. وقال رباح شحرور(موظف) في وسط بيروت «كان الشارع ينتظر قليلاً من الأمل، لكن للأسف تحدّث الرئيس عون عن عموميات نسمعها منذ ثلاث سنوات (تاريخ تسلمه الرئاسة) ولم تحقق شيئاً». وردّ جاد الحاج طالب هندسة ميكانيك على كلمة عون بالقول «نريد أن يرحل وينتهي هذا العهد وأن يرحلوا جميعاً». وتابع باللغة العامية «كلُّن يعني كلُّن، والرئيس واحد منّن».

وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى بقطع الطرق في بيروت وفي مناطق أخرى، والتجمع في النقاط المركزية للحراك الشعبي غير المسبوق. وعمد عدد منهم في وقت مبكر امس الى قطع طرق رئيسية وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم والابقاء على شل البلاد حيث المدارس والجامعات والمصارف مقفلة لليوم الثامن على التوالي. وأمضى كثيرون الليل في أماكن الاعتصامات رغم الطقس الماطر.

وأعلنت غرفة التحكم المروري، وهي هيئة رسمية لادارة السير تابعة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، عبر «تويتر أن الطرق المقطوعة هي «أوتوستراد الضبية وجل الديب» شمال العاصمة، وبعض الطرق في الأشرفية داخل العاصمة وجسري الكولا ونهر الموت اللذين يصلان العاصمة بالمناطق الواقعة شمالها. وقطع كذلك أوتوستراد جبيل الذي يربط العاصمة بمنطقة الشمال في الاتجاهين.

