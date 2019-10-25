عربيات ودوليات

واشنطن- لندن الوكالات: دعت واشنطن القادة اللبنانيين الى الاستجابة للمطالب «المشروعة» لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من اسبوع ضد فساد الحكومة. وصرح ديفيد شينكر المكلّف ملف الشرق الاوسط في الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة «على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية» في اتخاذ اجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الاصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري. وأضاف شينكر أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام «نقاش صريح» بين القادة والمواطنين حول «المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب باصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن». وتابع «يعود للشعب اللبناني تقرير ما اذا كانت هذه الاصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جداً». من جهة ثانية أشاد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه بخطوات الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين وقال «رأينا الجيش قد دافع عن المتظاهرين وحقهم في التظاهر ضد عصابات أو قطاع طرق من أحزاب سياسية معينة وهذا تطور ايجابي ونأمل ونتوقع أن يواصل الجيش القيام بذلك في المستقبل». وأشار المسؤول الأميركي الى «أن السفارة الأميركية في بيروت والسفيرة هناك على اتصال بكل اللاعبين اللبنانيين، ونحن على اتصال دائم معهم». واضاف أن «الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد حاليا ليست مشكلة جديدة، لكنها كانت قطارا قادما ببطء». الى ذلك قالت السفارة البريطانيّة في بيروت، امس تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها الأراضي اللبنانية، انه «يجب تنفيذ الاصلاحات بشكل عاجل». جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة على موقعها في «تويتر»، أوردت فيها أنه بعد أسبوع على بدء الاحتجاجات أعرب الشعب اللبناني عن غضبهم المشروع، الذي يجب الاستجابة له. وأضافت «هذه لحظة مهمة للبنان، يجب تنفيذ الاصلاحات الضرورية بشكل عاجل».

