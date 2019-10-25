إيمانيات

لو تصفّحنا التاريخ وقرأنا ما جاءت به الرُّسل لأُممها لوجدنا الدعوات كلّها قائمة على حُسن الخُلق. فالأخلاق الفاضلة هي التي تحقِّق في الإنسان معاني الإنسانية الرفيعة، وهي التي تحيطه بهالة الجمال والكمال وشرف النفس والضمير، وتعلو به نحو العزّة والكرامة، وتبلغ به ثقة الناس واحترامهم وتقديرهم، وبها تسود المحبّة والألفة والتقارب والتعاون، وبها تُزال الأحقاد والأبغاض. ويكون للأخلاق أثرها الفاعل في حياة الأُمّة ومبلغ رقيها إذا التزمت الأخلاق الفاضلة، أو تخلّفها وانحطاطها إذا ساء خلقها. لذلك نجد الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع هدف رسالته لبناء المجتمع على أساس الأخلاق الفاضلة التي هي دعوة كلّ الأنبياء والمرسلين، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّما بُعِثتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق». وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) هو التجسيد الحيّ لكلّ خلق حميد، ومن نماذج سيرته المباركة وأقواله في الحثّ على هذه الصفات الكريمة، قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ صاحب الخُلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّكم لم تَسِعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «عليكم بحُسن الخُلق فإنّ حُسن الخُلق في الجنّة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخُلق، فإنّ سوء الخُلق في النار لا محالة».

والإيثار الذي هو أعلى مراتب الكرم والسخاء، حيث يصل الإنسان إلى تقديم ما يحتاج إليه إلى مَن هو أحوج منه، ولا يصل إلى هذه الدرجة الرفيعة من الكرم إلّا الذين بلغوا قمّة السخاء، فجادوا بالعطاء وهم بأمسّ الحاجة إليه، وآثروا على أنفُسهم وهم في ضنك من الحياة. وقد ذكرهم القرآن الكريم بقوله سبحانه: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر/ 9). وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المثل الأعلى في عظمة الإيثار ذلك الخُلق العظيم، حيث كان يؤثر على نفسه البؤساء والمعوزين، فكان يجود بما يملك حتى قوته، ويظلّ طاوياً وربّما يشدّ حجر المجاعة على بطنه. فقد رُوِي عن الإمام الباقر (عليه السلام): «ما شبع النبيّ من خبز بر ثلاثة أيّام متوالية، منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه». هذا على الرغم من أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت ترده الأموال الطائلة بعد قيام دولته في المدينة، إلّا أنّه كان يوزّعها على أصحابه بالتساوي. وكان الإيثار من شعار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد قالت بعض زوجاته: «إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما شبع ثلاثة أيّام متوالية حتى فارق الدُّنيا، ولو شئنا لشبعنا، ولكنّا كنّا نؤثر على أنفُسنا». ورُوِي أنّ موسى بن عمران قال: «يا ربّ، أرني بعض درجات محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُمّته، قال سبحانه: يا موسى، إنّك لن تطيق ذلك، لكنّي أريك منزلة من منازله، جليلة عظيمة، فضّلته بها عليك وعلى جميع خلقي، قال (الراوي) فكشف له عن ملكوت السماوات، فنظر إلى منزلة كادت أن تتلف نفسه من أنوارها وقُربها إلى الله. فقال: يا ربّ، بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة؟ قال تعالى: بخُلق اختصصته به من بينهم، وهو الإيثار يا موسى. لا يأتني أحد منهم قد عمل به وقتاً من عمره إلّا استحييت من محاسبته وبوّأته من جنّتي حيث يشاء». وقد آثر الإمام عليّ (عليه السلام) حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على حياته ليلة المبيت، فباهى الله به الملائكة وأنزل قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ) (البقرة/ 207).

ومن حُسن الخُلق الذي تميّز به الرُّسل الصبر، وهو احتمال المكاره من غير جزع، وهو دليل رجاحة العقل وسعة الأُفق وسموّ الخُلق وعظمة البطولة، وهو سبب الظفر والنجاح، وهو معراج طاعة الله ورضوانه، وهو الدرع الواقي من شماتة الأعداء. ويكفي الصابرين فخراً بأن ثبّت محبّته لهم في أكثر من سبعين موطناً في كتابه العزيز، كقوله تعالى: (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) (آل عمران/ 146)، (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزّمر/ 10).

