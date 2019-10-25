إيمانيات

صفات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي ذكرها القرآن الكريم تعطي أصدق صورة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرغم ممّا جاء في كُتُب السّيرة، لأنّ ميزة القرآن أنّه كلام الله الذي يتحدّث به عن رسوله، وهو الذي يؤكّد في كلّ آياته أصالة هذا الرسول في أخلاقياته وملكاته الروحية، وفي كلّ ما عاشه وما تحرّك به وما واجهه من مشاكل وعقبات وتحدّيات في حالتي الحرب والسِّلم.

ولذلك، فإنّ الله تعالى يقدِّم لنا رسوله بأنّه الرسول الذي يرصد كلَّ متاعب الناس، ولا سيّما المؤمنين منهم، ويتألّم لما يتألمون منه، ويشقّ عليه ما يشقُّ عليهم، من خلال هذه النبضات الإنسانية المنفتحة على الناس كلّهم، لأنّ الله تعالى أرسله رحمةً للعالمين، فهو يمثِّل الرحمة المنفتحة على الكون كلّه وعلى الإنسان كلّه، وهذا ما نستدلّ عليه من الآية التي تقول: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب/ 21).

لهذا، علينا أن نفهم أنّ على كلِّ قيادة، سواء كانت قيادةً دينية، أو كانت قيادةً اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أن تتحسَّس آلام الناس، ولا يجوز لأيّة قيادة أن تعيش لذاتها، بحيث تفكّر في شؤونها وتعتبر الناس مجرَّد مركزٍ للوصول إلى ملذّاتها وشهواتها، بل إنّ موقع القيادة يعني أن تختصر الأُمّة في موقعها، بحيث إذا فكّرت تفكّر في الأُمّة، وإذا شعرت تشعر بالأُمّة، وإذا تحركت تتحرّك من خلال الأُمّة.

وعلى هذا الأساس، يكون فرحك وحزنك من خلال فرح الأُمّة وحزنها؛ أن تشعر بأن متاعب الأُمّة هي متاعبك، وبأنّ مشقّات الأُمّة هي مشقّاتك، هكذا أراد الله لنا أن نفهم معنى القيادة ومعنى أن يكون الإنسان قائداً، لأنّ القائد لابدّ من أن يجمع الناس، وهذا ما نقرأه في النصّ النبويّ الشريف الذي يخاطب كلّ مُسلِم، والذي يعتبر مسألة الانفتاح الشعوري على الأُمّة كلّها في آلامها ومشاكلها وكلّ قضاياها، جزءاً من الإسلام، بحيث يعيش الأُمّة في كلّ اهتماماتها، وفي كلِّ ما يطرأ عليها من تحدّيات ومشاكل وآلام وجهد، عندها يكون المُسلِم الذي تحدّث عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: «مَن أصبح لم يهتمّ بأُمور المُسلِمين فليس بمُسلِم»،

بعض الناس يفكّر بهذه الطريقة: أنا لا الآخر، والله لم يكلّفني بالناس، (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) (يس/ 47)، أي أنا لست مكلّفاً بأن أطعم الناس، فالله هو الذي خلق الناس، وهو مسؤول عن إطعامهم ولست أنا، فهو يعتبر نفسه غير مسؤول عن الآخرين في حلِّ أزماتهم، وهذا يمثّل جفافاً في العاطفة والإحساس والإنسانية، وإن كان يقول أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، ويمارس الأعمال العبادية كلّها، فكلّ هذا لا يجعل منه إنسان الإسلام إن لم يشعر بنفسه بأنّه جزء من هذه الأُمّة، ومن الطبيعي أنّ الجزء لابدّ من أن يتكامل مع الكلّ: «مَثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

علينا أن نعيش هذه الروحية، لأنّ الله تعالى حمّلنا مسؤولية المسلمين، كلٌّ بحسب إمكاناته: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات/ 10)، فإذا اختلف المسلمون فيما بينهم، فيجب أن نتحمّل مسؤولية الدخول في إصلاح أمرهم وذات بينهم، ولا نترك مسؤولية الإصلاح بحجّة أنّ أحدنا ليس قائداً عسكرياً أو سياسياً أو دينياً، «كلّكم راعٍ وكلّ راعٍ مسؤول عن رعيته».

فالإسلام، هو ما يملكه الإنسان من إسلام العقل، وإسلام القلب، وإسلام اللسان، وإسلام الحركة، فالإسلام يقول لك كن تجسيداً للإسلام، أن تكون إسلاماً يتحرّك، بحيث إذا رآك الناس رأوا فيك إسلاماً متجسِّداً، وهذا ليس سهلاً، ولكن على الإنسان أن يعمل على أساس أن ينمِّي هذه الطاقات، لنحقّق للإسلام أهدافه، ولنفتح له أُفقاً واسعاً، لكي نكون كما ورد في الآية الكريمة: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران/ 110).

