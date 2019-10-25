إيمانيات

أنبياؤنا وأولياؤنا قدوة لنا في التحمّل والكفاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ الرسالات، وترك الدُّنيا ونبذ زخرفها، والزُّهد فيها، والصبر على مصاعبها، وقد قال الله تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) (العنكبوت/ 2)، وقد جرت عليهم المحن والابتلاءات العسيرة فكان ديدنهم الصبر على كلِّ ما يعتريهم، وكلّ نبيّ وولي لنا فيه أسوة في جهاده وكفاحه.

فالصبر هو احتمال المكاره من غير جزع، وهو إجبار النفس على تطبيق ما يريده الشرع، وهو دليل رجاحة العقل وسعة الأُفق وسموّ الخُلق وعظمة البطولة، وهو سبب الظفر والنجاح، وهو معراج طاعة الله ورضوانه، وهو الدرع الواقي من شماتة الأعداء. ويكفي الصابرين فخراً بأن ثبّت محبّته لهم في أكثر من سبعين موطناً في كتابه العزيز، كقوله تعالى: (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) (آل عمران/ 146)، (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزّمر/ 10).

وعند دراستنا لسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرحلة الدعوة، عشنا طرفاً من قوّة صبره وعظيم تحمّله، وهو يواجه الاضطهاد والتعذيب والإيذاء والتجويع والسخرية والردود القبيحة والتهم والافتراءات، إذ تحمّل كلّ ذلك وسواه، بصبر وإباء وهمّة عالية تتصاغر عندها همم الرّجال. وبمقدور المرء أن يقدِّر مدى صبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أخذ بنظر الاعتبار أنّ معاناته لأذى قومه دامت ثلاث عشرة سنة دون توقّف، بل كانت تزداد طردياً مع نمو الدعوة المباركة داخل المجتمع، وتزايد قواعدها فيه.

نتعلّم الصبر من سيِّدنا ونبيّنا محمّد خاتم النبيّين (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي قال: «ما أؤذي نبيّ قط مثل ما أُؤذيت»، فلقد لاقى من قومه وهو يدعوهم إلى النجاة أشد أنواع البلاءات، فاتهموه بالجنون والسحر والكهانة، إلى غير ذلك من أنواع الأذى والبلاء الذي يعجز البيان عن وصفه، فخرج مهادراً إلى ربّه بعد أن فقد كلّ محامٍ عنه وناصر وقد تآمروا على قتله، وخاض الحروب ضد المناوئين المعتدين، حتى نصره الله في مواطن كثيرة، ولقد أقسم الخالق به ولم يقسم بغيره من الأنبياء وذلك لأنّه كان الأسوة الحسنة في كلِّ أفعاله وأقواله. قال الإمام عليّ (عليه السلام): «ولقد كان في رسول الله كاف لك في الأسوة ودليل ذلك على ذم الدُّنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها، ووطئت لغيرها، أكنافها، وفطم عن رضاعها، وزُوي عن زخارفها».

ولم يكن الأذى مقصوراً على شخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يومها، بل إنّ الذي ناله من الاضطهاد والعذاب تعرّض له أصحابه كذلك، بيدَ أنّه كان يثبِّتهم على الحقّ ويدعوهم إلى الصبر والثبات، ويشحذ هممهم لمواجهة المحنة حتى تمرّ، فهو يمرّ على آل ياسر في ساحة التعذيب ويثير فيهم روح الصمود: «صبراً آل ياسر، فإنّ موعدكم الجنّة». ويحرِّض الدُّعاة السابقين على المواجهة والتزام الحقّ فيقول: «قد كان من قبلكم لتمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه، من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، فيشقّ باثنتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمّنّ الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلّا الله عزّوجلّ، والذئب على غنمه، ولكنّكم تستعجلون».

