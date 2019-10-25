إيمانيات

من العظماء مَن إذا استغرقت في داخل شخصيته، فإنّك تنفتح على العالم كلّه. وذلك فرق كبير بين عظيم يجمع عناصر عظمته من أجل أن يؤكّد ذاته، وعظيم يجمع هذه العناصر من أجل أن يعطي الحياة عظمة، ويتّجه بالإنسان إلى مواقع العظمة، حتى تكون عظمته حركة في الحياة، وحركة في الإنسان، ويجتمع الإنسان والحياة، وينطلقا ليعيشا مع أجواء العظمة في الله العليّ العظيم.

من أُولئك، أنبياء الله، الذين عاشوا لله، فاكتشفوا الحياة من خلاله، لأنّها هبته، واكتشفوا الإنسان من خلاله، لأنّه خلقه. وبذلك، فإنّهم لم يعيشوا مع الله سبحانه استغراقاً في ذاته، بالمعنى العاطفي للكلمة، ولكنّهم رأوا أنّهم عندما ينقذون الإنسان من جهله، فإنّهم يعبدون الله بذلك، فقد ارتفعوا إلى الله من خلال رفعهم للإنسان إلى مستوى المسؤولية عن الحياة، من خلال تعاليم الله، وعاشوا الآلام مع الله، من خلال حملهم لآلام الإنسان، من أجل أن تنطلق روحانيتهم في قلب مسؤوليتهم.

ولذلك، إنّ الأنبياء ليسوا شخصياتٍ عظيمةً تعيش في المجال الطبقي الذي يصنعه الناس لعظمائهم، ولكنّ الأنبياء كانوا يعيشون مع الناس، وكانوا فيهم كأحدهم، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، يفتحون قلوبهم لإنسان يعيش ألماً، من أجل أن يفسحوا المجال للفرح حتى يطرد ذلك الألم، يتواضعون للناس، يستمعون إلى آلامهم، يعيشون معهم، لا يتحسّسون في أنفُسهم أيّة حالة علوّ، وهم في المراتب العليا. وممّا تنقله لنا السيرة، أنّ رسول الله كان يسير ذات يوم، ورأته امرأة، فارتعدت هيبةً له، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما عليك، إنّما أنا ابن امرأة مثلك كانت تأكل القديد».

فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد ارتفع إلى أعلى درجات العظمة والهيبة، عندما عاش حياة الإنسان محتضناً له، ليرحمه وليرأف به، لأنّ سرّ إنسانيته في سرّ نبوّته، وفي سرّ حركته في الحياة. لذلك، قد نجد أنّ بعض الناس يتحدّثون في أشعارهم عن جمال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، في الوقت الذي نرى أنّ الله لم يتحدّث عن كلّ ذلك. والسبب، أنّ الله أراد أن يقول لنا: إنّ الأنبياء الذين هم رُسُل الله إلى الناس، انطلقوا مع الإنسان في صفاته الإنسانية التي تلتقي بالإنسان الآخر.

كما لم يقدّم الله تعالى الرسول بذكر نسبه، فلم يتحدّث لنا عن هاشميته، ولا عن قرشيته، ولا عن مكيته، ولم يحدّثنا عن اسم أبيه، وعن اسم أُمّه، ولكنّه حدّثنا عنه بصفته الرسولية الرسالية: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) (التوبة/ 128). لم يأتِ من فوق ليطلّ عليكم من علياء العظمة، فقد وُلِد بينكم، وعاش معكم، وتألّم كما تتألّمون، وعاش الجوع كما تعيشون، وعاش اليُتم كما تعيشون اليُتم عندما تكونون أيتاماً. وكلمة (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) تحمل في داخلها عمق المعنى الإنساني الذي يجعل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصورة القرآنية إنساناً مندمجاً بالناس الآخرين، يعيش معهم من داخل حياتهم، ومن داخل آلامهم، ومن داخل قضاياهم.

