دوليه

أصبح الارجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل هدفا على الاقل في 15 موسما متتاليا ضمن دوري ابطال اوروبا، عندما قاد برشلونة الإسباني الى فوز صعب على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1 اول من امس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وهذا الفوز الثاني تواليا لبرشلونة على غرار ليفربول الانكليزي الذي تخطى مضيفه غنك البلجيكي بسهولة 4-1، فيما حسم انتر الايطالي قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 2-0.وكما فعل في المباراة الاخيرة ضد ايبار في الدوري المحلي (3-0)، سجل ميسي (32 عاما) للفريق الكاتالوني في وقت مبكر (3)، ليسهم في تحقيق فريقه فوزه السادس تواليا في جميع المسابقات.

ورفع برشلونة رصيده الى سبع نقاط منفردا بصدارة المجموعة السادسة، بعد تعادل سلبي على ارض دورتموند وفوز صعب على انتر 2-1.وبعد خطأ من دفاع المضيف، شن برشلونة هجمة خاطفة بدأت من ميسي الى لاعب الوسط البرازيلي آرثر الذي أعادها الى «البرغوث»، فتابعها من اللمسة الاولى بالقرب من نقطة الجزاء بيسراه في الشباك (3).

وهو الهدف 113 لميسي في 138 مباراة في دوري الابطال.وبعد تألق حارس برشلونة الالماني مارك أندريه تير شتيغن في الشوط الاول (20 و36 و37)، استحق سلافيا براغ المعادلة مطلع الشوط الثاني بواسطة يان بوريل (50).

لكن لويس سواريز سارع في استعادة التقدم بعد خطأ دفاعي بالتشتيت من المهاجم النيجيري بيتر اولاينكا الذي ارتدت كرة الاوروغوياني من صدره الى الشباك من زاوية ضيقة (57).

وفي المجموعة عينها، حقق انتر فوزه الاول على حساب ضيفه

دورتموند الالماني 2-0، رافعا رصيده الى 4 نقاط بالتساوي مع الفريق الالماني الذي افتقد نجمي هجومه ماركو رويس والاسباني باكو الكاسير.وافتتح «نيراتسوري» التسجيل عبر مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز ضاربا مصيدة التسلل (22).

وفي الثاني، ضغط لاعبو المدرب السويسري لوسيان فافر على مرمى انتر الذي حصل على ركلة جزاء بعد اعاقة اليافع سيباستيانو اسبوزيتو (17 عاما)، لكن الحارس السويسري رومان بوركي حرم مارتينيز من تحقيق الثنائية (82).وما عجز عنه لاوتارو، نجح بتحقيقه انطونيو كاندريفا مسجلا هدف الاطمئنان لتشكيلة المدرب أنتونيو كونتي (89).

وقاد اليكس اوكسلايد تشامبرلاين حامل اللقب ليفربول الى فوز كبير على مضيفه غنك 4-1 ضمن المجموعة الخامسة، فميا تخطى نابولي الايطالي ريد بول سالزبورغ بصعوبة 3-2.ورفع نابولي رصيده الى سبع نقاط في الصدارة امام ليفربول الثاني بست نقاط. وافتتح ليفربول التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية عن طريق تشامبرلاين الذي سدد كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ثم ضاعفها بهدف رائع من خارج المنطقة (57).

واهدى السنغالي ساديو مانيه الهدف الثالث لحامل اللقب (77)، ثم رد الجميل للمصري محمد صلاح الذي راوغ بطريقة جميلة (87)، قبل ان يسجل النيجيري ستيفن اودي هدفا شرفيا (88).

وفي المباراة الثانية، قاد البلجيكي درايس مرتنز

نابولي الى فوز صعب على سالزبورغ 3-2.افتتح مرتنز (32 عاما) التسجيل بتسديدة قوية (17)، ثم عادل النروجي ايرلينغ هالاند من ركلة جزاء (40).الا ان مرتنز أعاد التقدم للضيوف (64)، متجاوزا رقم الارجنتيني دييغو رقم مارادونا مع النادي الجنوبي البالغ 115 هدفا كثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدفا). وعادل هالاند (19 عاما) مجددا (72)، الا ان الكلمة الأخيرة كانت للورنتسو انسينيي مسجلا هدف الفوز(74).

وسقط أياكس امستردام الهولندي الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي على أرضه بهدف متأخر أمام ضيفه تشلسي الإنكليزي 0-1 في المجموعة الثامنة.وهو الفوز الثاني لمدرب تشلسي فرانك لامبارد في دوري الأبطال بعد الاول على ليل الفرنسي في الجولة الماضية 2-1، فيما هي الخسارة الأولى لاياكس بعد فوزين على ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني وبنتيجة واحدة 3-0.

ونجح كوينسي بروميس بهز شباك تشلسي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من المغربي حكيم زياش، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو «في ايه آر» (35).

وأتت تبديلات لامبارد بثمارها، بعد تبادل للكرات بين البديلين باتشواي والأميركي كريستيان بوليسيتش، اختتمها الأول بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها إلى الشباك (86).

وفي المجموعة عينها، أهدر فالنسيا الإسباني فوزا كان في متناوله بعدما عادله مضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله في الوقت بدل عن ضائع.

