دوليه

يسعى ليستر سيتي إلى تشديد الخناق على ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي مطارده المباشر وحامل لقب النسختين الأخيرتين من الدوري الإنكليزي، وذلك عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون الجريح اليوم في افتتاح المرحلة العاشرة.

وأشعل التعثر الأول لليفربول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه مان يونايتد (1-1) الأحد الماضي، فتيل المنافسة في الدوري الممتاز.وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1990، عند ثمانية في المرحلة الماضية، فتقلص الفارق من ثماني نقاط بينه وبين مانشستر سيتي إلى ست، وهو يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة بعد غد أمام ضيفه توتنهام المنتشي بفوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي (5-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوقف النادي اللندني سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون انتصار، وحقق فوزه الرابع فقط في 13 مباراة مختلف المسابقات هذا الموسم.وفتح تعثر ليفربول الذي استعاد سكة الانتصارات الأربعاء بفوزه الثمين على مضيفه غنك البلجيكي 4-1 في المسابقة القارية العريقة التي يحمل لقبها، الباب أمام مطارديه المباشرين لتشديد الخناق عليه خصوصا مانشستر سيتي الذي يستضيف أستون فيلا الثاني عشر، وليستر سيتي، البطل المفاجأة عام 2016، والذي يحل ضيفا على ساوثمبتون السابع عشر والذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادل).

